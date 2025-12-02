El Ministerio de Salud y el CGE impulsan la digitalización de certificados de vacunas en niños

El Ministerio de Salud y el CGE trabajan en la digitalización de los certificados de vacunas en niños, una de las principales líneas presentadas en el Taller Provincial de Inmunizaciones. Vacunadores de distintos puntos de la provincia participaron del encuentro en La Vieja Usina.
El Ministerio de Salud de Entre Ríos desarrolló este martes el Taller Provincial de Inmunizaciones en el complejo cultural La Vieja Usina, donde se reunieron vacunadores y equipos de salud de distintos puntos del territorio para analizar las coberturas del calendario de vacunación. La jornada incluyó la presentación de la estrategia que se implementa junto al CGE para fortalecer el control escolar y avanzar en la digitalización de certificados. La actividad permitió evaluar el desempeño del programa durante 2025, revisar las estrategias aplicadas en cada región y proyectar acciones para 2026.
Diego Garcilazo, director de Epidemiología de Entre Ríos, explicó que “anualmente realizamos estas actividades y juntamos a todos los vacunadores de la provincia. El principal objetivo a evaluar es cómo se trabajó en el 2025 y cómo lo haremos en el 2026”. Destacó que este tipo de instancias permiten unificar criterios y revisar el funcionamiento del sistema de vacunación provincial.
El funcionario remarcó que Entre Ríos presenta realidades diversas que requieren abordajes específicos. “Las realidades de la provincia son dispares ya que tenemos una provincia muy amplia territorialmente, con lugares donde hay zonas rurales y las estrategias de vacunación son totalmente distintas a las que hay en los grandes centros urbanos”, señaló.
Intercambio de experiencias y análisis de coberturas
Garcilazo subrayó la importancia del encuentro presencial entre los equipos de vacunación. “Es importante que los vacunadores asistan a estos lugares para compartir las experiencias y hacer un análisis final sobre la cobertura de vacunas”, indicó, al tiempo que detalló que la jornada incluyó la presentación de estrategias diseñadas para cada zona de la provincia.
El director explicó que el Ministerio expuso lineamientos específicos vinculados a las coberturas de todas las vacunas del calendario. “Las estrategias que se van a presentar son sobre la cobertura de todas las vacunas. La que nos interesa ahora es una estrategia que estamos trabajando con el CGE y es muy importante”, sostuvo.
En ese sentido, adelantó que una de las prioridades será la incorporación de herramientas tecnológicas para modernizar el seguimiento. “Sobre todo, mejorar la cobertura a través de usar la tecnología disponible, para modernizar los certificados de vacunas, que se pueden hacer digitales y tener un mejor acceso a saber si sus hijos están vacunados o no”, expresó.
Avanzan hacia la digitalización de certificados
Garcilazo indicó que uno de los ejes centrales del plan para 2026 el trabajo mancomunado entre áreas estatales. “Lo que queremos desde el Ministerio es cruzar información para que los padres tengan mayor acceso a saber si sus hijos están vacunados o no”, afirmó.