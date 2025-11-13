 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad Fiesta en la comunidad educativa

La Técnica Nº21 "Libertador San Martín" realizará su muestra anual de trabajos

a EET N°21 abrirá sus puertas este viernes desde las 18 para compartir proyectos, talleres y actividades especiales. En diálogo con Elonce, la rectora destacó el trabajo desarrollado por los estudiantes durante todo el año.

13 de Noviembre de 2025
Escuela Técnica “Libertador San Martín”.
Escuela Técnica “Libertador San Martín”. Foto: (Archivo).

a EET N°21 abrirá sus puertas este viernes desde las 18 para compartir proyectos, talleres y actividades especiales. En diálogo con Elonce, la rectora destacó el trabajo desarrollado por los estudiantes durante todo el año.

La Escuela de Educación Técnica N°21 “Libertador San Martín” llevará adelante este viernes 14 de noviembre su tradicional muestra anual de trabajos, una propuesta que reunirá desde las 18 a estudiantes, docentes, familias y vecinos en la sede ubicada en Blas Parera 1055, en Paraná. La actividad se enmarca en la semana de la Educación Técnica y busca exhibir los proyectos desarrollados durante el ciclo lectivo en las distintas áreas de formación.

 

Según se informó, la muestra permitirá conocer producciones vinculadas a las dos especialidades que se dictan en la institución: Técnico Mecánico Vial y Recreación, Tiempo Libre y Turismo. También habrá stands de empresas que acompañaron a la escuela durante el año mediante diferentes programas de pasantías, una instancia clave para fortalecer la inserción profesional de los estudiantes.

 

Proyectos, música y participación comunitaria

 

La comunidad educativa está invitada a recorrer los distintos espacios de exhibición, donde se presentarán trabajos del Ciclo Básico y de los Talleres específicos. La propuesta incluirá números musicales, degustación de comidas y otras actividades pensadas para que la jornada se convierta en un punto de encuentro y celebración.

 

“Estamos contentos de poder mostrar todo lo que se trabajó este año 2025, tanto en el Ciclo Básico como en los Talleres. Este evento permite dar a conocer a la comunidad cómo se trabaja en nuestra institución y lo que los alumnos aprenden día a día”, expresó la rectora Natalia Aranguiz a Elonce al destacar la importancia de la muestra para visibilizar los logros de los jóvenes.

Una invitación abierta

 

Alumnos, exalumnos, docentes, familias y vecinos podrán participar libremente de la actividad, que cada año convoca a un gran número de asistentes interesados en conocer el trabajo pedagógico y técnico que la institución sostiene como parte de su identidad educativa.

La EET N°21 difundió además su canal de contacto oficial, donde se podrá acceder a novedades y contenido institucional:

Instagram: @latecnica21

Temas:

Muestra Anual educación técnica escuela
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso