La Técnica Nº21 "Libertador San Martín" realizará su muestra anual de trabajos

a EET N°21 abrirá sus puertas este viernes desde las 18 para compartir proyectos, talleres y actividades especiales. En diálogo con Elonce, la rectora destacó el trabajo desarrollado por los estudiantes durante todo el año.
La Escuela de Educación Técnica N°21 “Libertador San Martín” llevará adelante este viernes 14 de noviembre su tradicional muestra anual de trabajos, una propuesta que reunirá desde las 18 a estudiantes, docentes, familias y vecinos en la sede ubicada en Blas Parera 1055, en Paraná. La actividad se enmarca en la semana de la Educación Técnica y busca exhibir los proyectos desarrollados durante el ciclo lectivo en las distintas áreas de formación.
Según se informó, la muestra permitirá conocer producciones vinculadas a las dos especialidades que se dictan en la institución: Técnico Mecánico Vial y Recreación, Tiempo Libre y Turismo. También habrá stands de empresas que acompañaron a la escuela durante el año mediante diferentes programas de pasantías, una instancia clave para fortalecer la inserción profesional de los estudiantes.
Proyectos, música y participación comunitaria
La comunidad educativa está invitada a recorrer los distintos espacios de exhibición, donde se presentarán trabajos del Ciclo Básico y de los Talleres específicos. La propuesta incluirá números musicales, degustación de comidas y otras actividades pensadas para que la jornada se convierta en un punto de encuentro y celebración.
“Estamos contentos de poder mostrar todo lo que se trabajó este año 2025, tanto en el Ciclo Básico como en los Talleres. Este evento permite dar a conocer a la comunidad cómo se trabaja en nuestra institución y lo que los alumnos aprenden día a día”, expresó la rectora Natalia Aranguiz a Elonce al destacar la importancia de la muestra para visibilizar los logros de los jóvenes.
Una invitación abierta
Alumnos, exalumnos, docentes, familias y vecinos podrán participar libremente de la actividad, que cada año convoca a un gran número de asistentes interesados en conocer el trabajo pedagógico y técnico que la institución sostiene como parte de su identidad educativa.
La EET N°21 difundió además su canal de contacto oficial, donde se podrá acceder a novedades y contenido institucional:
