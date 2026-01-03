 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad

La fiesta de Año Nuevo volvió a hacer historia en Paraná

Por segundo año consecutivo, el evento multitudinario celebrado en El Plumazo fue un éxito absoluto y reunió a más de 10.000 jóvenes para recibir el 2026.

3 de Enero de 2026
Fiesta de Año Nuevo en Paraná
Fiesta de Año Nuevo en Paraná

Por segundo año consecutivo, el evento multitudinario celebrado en El Plumazo fue un éxito absoluto y reunió a más de 10.000 jóvenes para recibir el 2026.

La ciudad vivió una noche histórica con la realización de la fiesta de Año Nuevo más grande jamás organizada en Paraná. El evento, que tuvo lugar en el predio de El Plumazo, convocó a más de 10.000 jóvenes, consolidándose por segundo año consecutivo como el festejo más importante de la región para recibir el nuevo año.

Fiesta de A&ntilde;o Nuevo en Paran&aacute;
Fiesta de Año Nuevo en Paraná

La producción estuvo a cargo de Lucas Fontela, Gonzalo Molini, Bruno Santa Cruz, Santiago Alles y Lucas Sanabria, quienes destacaron el desarrollo positivo de la jornada en todos sus aspectos. Desde la organización general y la puesta en escena, hasta la seguridad, la logística y los servicios, la fiesta transcurrió sin inconvenientes, permitiendo que los asistentes disfrutaran de una experiencia completa.

 

“Fue una noche increíble, la gente pudo disfrutar con tranquilidad, buena música y una producción a la altura de un evento de esta magnitud”, señalaron los organizadores, quienes además remarcaron el acompañamiento del público y el comportamiento ejemplar durante toda la noche.

Fiesta de A&ntilde;o Nuevo en Paran&aacute;
Fiesta de Año Nuevo en Paraná

Tras el rotundo éxito alcanzado, el equipo organizador ya comenzó a proyectar mejoras y nuevas propuestas para la próxima edición, con el objetivo de seguir elevando el nivel del evento y reafirmar a Paraná como una plaza clave para grandes producciones.

 

De esta manera, la fiesta de Año Nuevo en El Plumazo no solo se consolida como un clásico, sino también como un hito en la historia del entretenimiento nocturno de la ciudad.

Temas:

Fiesta de Año Nuevo en Paraná
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso