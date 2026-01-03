La fiesta de Año Nuevo volvió a hacer historia en Paraná

Por segundo año consecutivo, el evento multitudinario celebrado en El Plumazo fue un éxito absoluto y reunió a más de 10.000 jóvenes para recibir el 2026.
La ciudad vivió una noche histórica con la realización de la fiesta de Año Nuevo más grande jamás organizada en Paraná. El evento, que tuvo lugar en el predio de El Plumazo, convocó a más de 10.000 jóvenes, consolidándose por segundo año consecutivo como el festejo más importante de la región para recibir el nuevo año.
La producción estuvo a cargo de Lucas Fontela, Gonzalo Molini, Bruno Santa Cruz, Santiago Alles y Lucas Sanabria, quienes destacaron el desarrollo positivo de la jornada en todos sus aspectos. Desde la organización general y la puesta en escena, hasta la seguridad, la logística y los servicios, la fiesta transcurrió sin inconvenientes, permitiendo que los asistentes disfrutaran de una experiencia completa.
“Fue una noche increíble, la gente pudo disfrutar con tranquilidad, buena música y una producción a la altura de un evento de esta magnitud”, señalaron los organizadores, quienes además remarcaron el acompañamiento del público y el comportamiento ejemplar durante toda la noche.
Tras el rotundo éxito alcanzado, el equipo organizador ya comenzó a proyectar mejoras y nuevas propuestas para la próxima edición, con el objetivo de seguir elevando el nivel del evento y reafirmar a Paraná como una plaza clave para grandes producciones.
De esta manera, la fiesta de Año Nuevo en El Plumazo no solo se consolida como un clásico, sino también como un hito en la historia del entretenimiento nocturno de la ciudad.