Seis gimnastas clasificaron al Panamericano y buscan ayuda para viajar a Brasil

REDACCIÓN ELONCE
Seis deportistas clasificaron al Panamericano de gimnasia aeróbica que se disputará en noviembre en Brasil. La entrenadora contó a Elonce cómo se preparaban y detalló las actividades organizadas para solventar vuelos, inscripciones y equipamiento.
Seis integrantes de la academia de gimnasia aeróbica “Aero Integral” clasificaron al Panamericano y buscaron ayuda para viajar a Brasil, donde el torneo se desarrollará durante noviembre en Aracajú. Las deportistas entrenan cuatro horas diarias y sus familias organizaron un bono contribución, ventas de alimentos y una fiesta por el Día de la Primavera para cubrir los gastos.
El grupo había regresado recientemente del Campeonato Sudamericano realizado en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), en Buenos Aires. La entrenadora explicó que las competidoras obtuvieron resultados que les permitieron continuar su preparación para la siguiente instancia internacional.
“Volvimos del Sudamericano de gimnasia aeróbica que se realizó en Buenos Aires, en el CeNARD, donde por suerte tuvimos muy buenos resultados. Vivimos una experiencia hermosa y nos preparamos para el Panamericano de noviembre en Aracaju, Brasil”, señaló la profesora Dafne Romero a Elonce.
Entrenamientos y preparación
Las seis deportistas clasificaron para la competencia continental y se preparan desde comienzos de año. La mayoría cuenta con más de tres años de práctica y alcanzó el nivel más alto establecido para la disciplina dentro de la federación.
“Si bien venimos compitiendo, llegamos al nivel más alto del país. Estamos disfrutando de estos logros porque se los merecen por tantas horas de entrenamiento”, explicó la profesora.
La preparación demanda cuatro horas de trabajo diario. Además de los aspectos técnicos, las jóvenes entrenan fuerza, flexibilidad y las secuencias correspondientes a sus presentaciones competitivas.
Los horarios continúan durante el fin de semana. Según contó la entrenadora, los viernes finalizan las prácticas alrededor de las 21 y retoman el sábado desde las 8:30.
La expectativa de las gimnastas
Lena contó que la competencia representará su primera participación en un Panamericano. “Me gustaría disfrutarlo, vivir la experiencia con mis compañeras y disfrutarlo mucho”, expresó.
Juana también manifestó su expectativa por el viaje y por la posibilidad de conocer otro país. “Ya quiero conocer”, señaló al referirse a la competencia prevista en Brasil.
Guille destacó la preparación realizada por el equipo durante los meses anteriores. “Nos estamos preparando mucho para este momento tan esperado”, sostuvo.
Iara, otra de las clasificadas, indicó que sería su primer viaje a Brasil. “Estoy muy ansiosa. Nunca conocí Brasil y espero muchas cosas allá en el Panamericano, además de disfrutar con mis compañeras”, relató.
María Paz explicó que buscaría mejorar el rendimiento obtenido en el Sudamericano. “Me gustaría superar el puntaje del Sudamericano y poder disfrutarlo con mis amigas”, manifestó.
Los gastos del viaje
La participación internacional implica gastos relacionados con los pasajes, la inscripción al torneo, el seguro médico, las mallas utilizadas en las presentaciones y el calzado específico para la disciplina.
La entrenadora explicó que el esfuerzo no se limita a las deportistas, ya que sus familias también deben participar de las actividades y afrontar los pagos necesarios para concretar el viaje.
“Son muchas horas de entrenamiento y de esfuerzo. Las familias están día tras día con los pagos, los vuelos, las inscripciones en dólares, el seguro médico, las mallas y las zapatillas que tienen que usar”, enumeró.
El grupo recibió aportes durante la preparación, aunque todavía necesita reunir más dinero para completar los gastos. “Recibimos mucha ayuda realmente. Necesitamos un poquito más, el último tirón para poder llegar”, agregó.
Bono contribución y venta de alimentos
Una de las iniciativas consiste en la venta de un bono contribución dividido en dos cuotas de 15.000 pesos. Entre los premios anunciados se encuentran una motocicleta y un viaje a las Cataratas del Iguazú.
El sorteo se realizará durante octubre. Las personas interesadas podrán adquirir el bono en la academia, ubicada en avenida Almafuerte 106, o comunicarse mediante la cuenta de Instagram “aero.integral”.
Ese espacio en redes sociales fue creado para difundir las actividades y reunir los fondos destinados a la participación en el torneo. Las familias también realizan ventas de pastelitos durante los fines de semana en la Costanera. “Salen a vender todos los fines de semana. Si las cruzan con la camperita en la Costanera, pueden comprarles pastelitos. Ellas y sus familias lo dan todo”, expresó la entrenadora.
Fiesta por el Día de la Primavera
La campaña incluirá una fiesta infantil el 21 de septiembre en Planeta Niños. La actividad está abierta a gimnastas y bailarinas de la academia, además de otros niños que quieran participar. La propuesta contará con juegos, baile y actividades recreativas. Lo recaudado se destinará a cubrir los costos pendientes del viaje al Panamericano.
“Vamos a compartir una tarde de juegos, baile y diversión, no solamente con las gimnastas o bailarinas de la academia, sino con cualquier amiguito que se quiera sumar”, indicó la profesora.