Fiesta del Vecino: el barrio 1º de Julio celebrará cultura y comunidad este viernes

REDACCIÓN ELONCE
La Fiesta del Vecino reunirá música, cultura y comunidad este viernes en el playón polideportivo del barrio 1º de Julio, con entrada libre y artistas locales.
La Fiesta del Vecino vuelve a cobrar protagonismo en el barrio Primero de Julio con una propuesta cultural abierta y pensada para toda la familia. El evento, organizado por la Comisión Vecinal 1º de Julio, se llevará a cabo este viernes desde las 20 horas en el playón polideportivo Hugo Aguilar y promete varias horas de música, encuentro y celebración comunitaria.
La presidenta de la comisión vecinal, Mariela Sian, confirmó que el festival debió ser reprogramado, ya que originalmente estaba previsto para fines de diciembre. “En realidad este festival ha sido reprogramado. En primer lugar estaba digamos para el 27 de diciembre pasado. Y ahora mañana hacemos el festival del vecino se llama”, explicó durante la entrevista radial.
La propuesta no está limitada únicamente a los vecinos del barrio, sino que busca convocar a toda la comunidad de Paraná. “Es un festival que reúne artistas de distintos géneros musicales y hacemos la invitación a toda la comunidad, no solamente al barrio 1º de Julio, sino al barrio Consejo, Yatay, a todos los ciudadanos de Paraná que quieran venir a pasar unas horas de pura cultura”, señaló Sian.
Un escenario diverso y pensado para la familia
La Fiesta del Vecino contará con una amplia grilla artística que incluirá distintos géneros musicales. “Va a haber ópera, cumbia, folklore, música”, detalló la presidenta de la comisión, quien además destacó el carácter familiar del encuentro. El público deberá llevar sillones y mate para disfrutar cómodamente de la jornada al aire libre.
El inicio está previsto para las 20 horas y el cierre podría extenderse hasta pasada la medianoche. Uno de los momentos más esperados será el show final: “Tenemos el cierre a cargo de la banda de la de música de la poesía de Entre Ríos, que es la primera vez que viene al barrio”, expresaron, remarcando la importancia de este debut en la zona.
La fiesta nació como una iniciativa vinculada a la inauguración del playón polideportivo, un espacio recuperado y puesto en valor por la comisión vecinal. “La idea surgió porque íbamos a inaugurar lo que es nuestro playón polideportivo. Tenemos un hermoso lugar ahora para ir: plaza, una cancha de básquet y demás”, explicó.
Reconocimiento institucional y trabajo barrial
Este año, la Fiesta del Vecino suma un reconocimiento especial: fue declarada de interés municipal por el Honorable Concejo Deliberante. “Este año con la particularidad de que el honorable Consejo Deliberante lo ha declarado de interés municipal, justamente porque es un espacio cultural que no tenemos en la zona”, destacó la organización.
Desde la comisión vecinal también resaltaron el trabajo sostenido en el barrio, que incluye mejoras en servicios y equipamiento urbano. “Esta es nuestra segunda gestión”, señalaron, y mencionaron avances recientes como la incorporación de nuevos contenedores de residuos y el recambio de luminarias por tecnología LED.
Finalmente, la invitación queda abierta para todos los vecinos y vecinas: “Tienen que llevar el sillón, el mate y ganas de disfrutar un momento en familia”. La Fiesta del Vecino se consolida así como un espacio de encuentro, cultura y fortalecimiento del tejido social en el oeste de la ciudad.