Festival Juan L.: música, danza y propuestas culturales para celebrar un año de la renovación

El Festival Juan L. se realizará el viernes 4 y sábado 5 de septiembre desde las 18, con entrada gratuita. Habrá música, danza, propuestas para las infancias, gastronomía, intervenciones y emprendedores para celebrar el primer aniversario de la renovación del centro cultural.
El Festival Juan L. celebrará el primer aniversario de la renovación del Centro Cultural Juan L. Ortiz con dos jornadas de música, danza, intervenciones artísticas, propuestas para las infancias, emprendimientos y gastronomía. La actividad se desarrollará el viernes 4 y sábado 5 de septiembre, desde las 18, en los distintos espacios del complejo cultural, con entrada libre y gratuita.
La propuesta organizada por la Municipalidad buscará conmemorar el primer año desde la reapertura del emblemático espacio cultural, que volvió a funcionar en septiembre de 2025 después de un proceso integral de recuperación del edificio. La celebración contará con la conducción de Gabi Zonis y sumará un patio gastronómico, sastrería abierta, intervenciones artísticas y participación de emprendedores.
Durante ambas jornadas, los espectáculos se distribuirán por diferentes sectores del Centro Cultural Juan L. Ortiz, con una programación destinada a públicos de distintas edades. El objetivo será recuperar el espíritu que acompañó la reinauguración del establecimiento y poner en valor la actividad desarrollada durante el último año, cuando el lugar volvió a recibir recitales, obras teatrales, exposiciones, ferias, talleres y diferentes encuentros culturales.
La programación del Festival Juan L.
El viernes 4 de septiembre se presentarán Arapoty Dúo, Compañía Tupana, Murga del Paraná y Ángel Oscar Giles & Yuruma. Además de los espectáculos centrales, el público podrá recorrer los distintos espacios habilitados para las actividades complementarias, entre ellas el sector gastronómico y las propuestas de emprendedores.
La programación continuará el sábado 5 de septiembre con las actuaciones de Ballet Angirú, La Solense, Panambí – Folklore Raíz y Gerardo Farías. Las dos jornadas comenzarán a las 18 y tendrán como escenario distintos sectores del centro cultural, con el propósito de aprovechar las características del edificio recuperado y generar una circulación permanente del público.
Las infancias también tendrán un lugar específico dentro del encuentro. Durante la tarde se desarrollarán actividades a cargo de Patota EmburBujada, como parte de una agenda que buscará integrar distintas expresiones artísticas y generaciones. De esta manera, el aniversario se planteará no solamente como una sucesión de espectáculos, sino también como un espacio de encuentro para quienes participaron de la vida cultural del Juan L. desde su reapertura.
Un año desde la recuperación del centro cultural
El Centro Cultural Juan L. Ortiz fue reinaugurado el 5 y 6 de septiembre de 2025, luego de atravesar un proceso de recuperación integral. La intervención contempló trabajos de restauración y reorganización de los ambientes existentes, además de modificaciones destinadas a garantizar una mayor accesibilidad para personas con movilidad reducida.
Las tareas alcanzaron diferentes sectores del inmueble, entre ellos el techo, los sanitarios, las salas, los camarines, el área administrativa y los pisos. También se realizaron intervenciones sobre los servicios y se incorporaron espacios exteriores destinados a ampliar las posibilidades para el desarrollo de actividades culturales.
La obra había comenzado originalmente con financiamiento provincial y atravesó posteriormente un período de paralización. Más tarde, los trabajos fueron reactivados y finalizados con recursos municipales, lo que permitió concretar la reapertura del complejo durante septiembre del año pasado.
Los cambios que se realizaron en el edificio
Entre las transformaciones planteadas durante la recuperación estuvo la puesta en condiciones de una sala de teatro interior más versátil, cuya capacidad puede adaptarse según las características de las actividades programadas. También se avanzó en la generación de un espacio teatral al aire libre, acompañado por gradas y una plaza seca.
La reinauguración significó el comienzo de una nueva etapa para uno de los espacios culturales reconocidos de la capital entrerriana. Durante aquellas primeras jornadas, el público pudo participar de talleres, espectáculos musicales, teatro, danza, ferias, propuestas gastronómicas e intervenciones artísticas, además de actividades dirigidas a escuelas e instituciones de la zona.
A partir de entonces, el establecimiento mantuvo una programación con diferentes disciplinas y formatos. Por sus instalaciones pasaron recitales, obras teatrales, muestras, ferias, talleres y encuentros, junto con propuestas vinculadas a la literatura, las artes visuales y la danza, además de actividades especialmente pensadas para niños y espacios destinados a artistas y emprendedores locales.
Dos días para celebrar el movimiento cultural
El aniversario buscará poner el foco precisamente en esa actividad que recuperó el edificio desde septiembre de 2025. La intención del Festival Juan L. será celebrar un centro cultural nuevamente ocupado por artistas, proyectos y públicos, un año después de la culminación de las obras que permitieron su reapertura.
La diversidad de la programación reflejará esa búsqueda: música, danza y actividades para las infancias convivirán con gastronomía, emprendimientos e intervenciones en distintos puntos del complejo. Las propuestas tendrán acceso gratuito durante las dos jornadas.
Así, el viernes 4 y sábado 5 de septiembre desde las 18, el Centro Cultural Juan L. Ortiz volverá a reunir a artistas y público para conmemorar el primer aniversario de su renovación, con una programación que recuperará el carácter abierto y multidisciplinario que el espacio sostuvo desde que volvió a abrir sus puertas.