La Feria Popular y Cultural tendrá este sábado su segunda edición en el Mercado Sud de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Emprendedores, productores y artesanos participarán de una nueva edición de la Feria Popular y Cultural en el Mercado Sud, supo Elonce. Habrá propuestas gastronómicas, productos agroecológicos, artesanías y actividades culturales abiertas al público.
El Mercado Sud será escenario este sábado de la segunda edición de la Feria Popular y Cultural, una propuesta que reunirá a emprendedores, artesanos, productores locales y referentes de la economía social en una jornada que combinará gastronomía, cultura y producción regional. La actividad se desarrollará entre las 10 y las 13 y estará abierta a toda la comunidad.
La iniciativa es impulsada por distintos puestos que funcionan de manera permanente en el tradicional espacio municipal y busca generar un punto de encuentro entre vecinos, turistas y emprendedores. Durante la feria habrá libreros, artesanos, productores de juegos de madera, propuestas textiles y una amplia variedad de productos elaborados en la región.
Silvina Aguilini, una de las organizadoras y referente de un emprendimiento de panificación artesanal, destacó a Elonce que se trata de la segunda edición de una propuesta que busca consolidarse dentro de la agenda cultural de la ciudad. Además, valoró el acompañamiento de quienes visitan habitualmente el mercado y de los medios que difunden las actividades.
Producción local y economía social
Los organizadores señalaron que la feria permitirá visibilizar el trabajo de distintos emprendedores que desarrollan sus actividades en el Mercado Sud. Entre ellos se encuentran productores agroecológicos, elaboradores de pastas, artesanos y emprendimientos vinculados a la alimentación y la producción regional.
Aguilini explicó que su puesto ofrece productos de panificación artesanal, entre ellos facturas, medialunas de hojaldre con manteca, focaccias, prepizzas y bizcochos. Además, cuentan con servicio de cafetería para quienes deseen consumir en el lugar o retirar los productos para llevar.
Por su parte, Josefina Curá, responsable del emprendimiento La Semillera, indicó que el espacio comercializa alimentos agroecológicos elaborados por productores de la zona y destacó la importancia de promover este tipo de encuentros para fortalecer el consumo local y el vínculo entre productores y consumidores.
Invitación abierta a vecinos y turistas
Desde la organización remarcaron que la propuesta está dirigida tanto a los habitantes de Paraná como a quienes visiten la ciudad durante el fin de semana. En ese sentido, consideraron que los mercados municipales constituyen espacios que combinan comercio, identidad local y actividades culturales.
Además de la feria, permanecerán abiertos los puestos habituales del Mercado Sud, donde funcionan emprendimientos gastronómicos, almacenes especializados y comercios vinculados a productos regionales. La intención es que quienes recorran el lugar puedan conocer la diversidad de propuestas que allí se ofrecen durante todo el año.
Los organizadores reiteraron la invitación para participar de la actividad y recorrer los distintos espacios del mercado, destacando que se trata de una oportunidad para apoyar a emprendedores locales y disfrutar de productos elaborados en la región.