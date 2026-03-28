 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad

Abren inscripciones a propuestas de formación docente para la Feria de Educación 

El CGE informó que se encuentra abierta la inscripción a los trayectos de formación destinados a docentes asesores, co-asesores y evaluadores, en el marco de la Feria de Educación 2026.

28 de Marzo de 2026
Abren inscripciones a propuestas de formación docente
Abren inscripciones a propuestas de formación docente

El CGE informó que se encuentra abierta la inscripción a los trayectos de formación destinados a docentes asesores, co-asesores y evaluadores, en el marco de la Feria de Educación 2026.

El Consejo General de Educación (CGE), a través de la Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación Pedagógica (CTIP), informa que se encuentra abierta la inscripción a los trayectos de formación destinados a docentes asesores, co-asesores y evaluadores, en el marco de la Feria de Educación 2026.

 

En este sentido, se presenta la propuesta "Ferias de Educación: pensar proyectos desde el enfoque STEAM", destinada a docentes que acompañan el desarrollo de proyectos escolares. La inscripción estará disponible desde el 25 de marzo hasta el 9 de abril a través del siguiente formulario:

https://forms.gle/tPcSfcasX9HuxPWX9

 

La formación se desarrollará en modalidad autoasistida a través de ATAMÁ y tiene como propósito fortalecer las capacidades docentes para el diseño, acompañamiento y desarrollo de proyectos feriales junto a sus estudiantes. Iniciará el 16 de abril y finalizará el 28 de mayo, contando con reconocimiento de puntaje.

 

Por otra parte, se informa la apertura de inscripción al Seminario Nacional de Capacitación Docente en Aprendizaje Basado en Proyectos y Ferias de Ciencias Edición 2026, organizado por el Programa Nacional de Ferias de Ciencias y Tecnología. Esta propuesta está dirigida a equipos técnicos jurisdiccionales, docentes asesores y especialmente a docentes evaluadores. La capacitación se desarrollará a través de la plataforma del Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD) y la inscripción estará habilitada desde el 25 de marzo hasta el 6 de abril en el siguiente enlace:

https://feriadeciencias.infd.edu.ar/catalogo.cgi?embed=&filter_categoria=todos&filter_costo=todos&id_empresa=&keywords=&oferta_id=1&page=1&wAccion=oferta_view

 

El seminario aborda tres ejes principales, Aprendizaje Basado en Proyectos, perspectiva STEAM y Ferias de Ciencias. Se desarrollará bajo modalidad híbrida, combinando instancias virtuales sincrónicas y asincrónicas, con un total de 12 encuentros que se llevarán a cabo los días martes y jueves a las 18, a partir del 7 de abril, con una carga horaria total de 60 horas acreditables.

 

Cabe destacar que las Ferias de Educación forman parte del calendario escolar aprobado por Resolución N° 3686/25 CGE. Constituyen una política educativa clave que promueve procesos de enseñanza y aprendizaje innovadores, colaborativos e interdisciplinarios. Asimismo, favorecen la participación activa de estudiantes, docentes, familias y organizaciones de la sociedad civil, fortaleciendo el vínculo entre la escuela y la comunidad.

 

Por consultas comunicarse al correo electrónico educacionenciencias.cge@entrerios.edu.ar y en el Micrositio de Ferias de Educación https://cge.entrerios.gov.ar/ferias-de-educacion-2026/

Temas:

formación docente feria educación
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso