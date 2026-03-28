Abren inscripciones a propuestas de formación docente para la Feria de Educación 

El CGE informó que se encuentra abierta la inscripción a los trayectos de formación destinados a docentes asesores, co-asesores y evaluadores, en el marco de la Feria de Educación 2026.
El Consejo General de Educación (CGE), a través de la Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación Pedagógica (CTIP), informa que se encuentra abierta la inscripción a los trayectos de formación destinados a docentes asesores, co-asesores y evaluadores, en el marco de la Feria de Educación 2026.
En este sentido, se presenta la propuesta "Ferias de Educación: pensar proyectos desde el enfoque STEAM", destinada a docentes que acompañan el desarrollo de proyectos escolares. La inscripción estará disponible desde el 25 de marzo hasta el 9 de abril a través del siguiente formulario:
https://forms.gle/tPcSfcasX9HuxPWX9
La formación se desarrollará en modalidad autoasistida a través de ATAMÁ y tiene como propósito fortalecer las capacidades docentes para el diseño, acompañamiento y desarrollo de proyectos feriales junto a sus estudiantes. Iniciará el 16 de abril y finalizará el 28 de mayo, contando con reconocimiento de puntaje.
Por otra parte, se informa la apertura de inscripción al Seminario Nacional de Capacitación Docente en Aprendizaje Basado en Proyectos y Ferias de Ciencias Edición 2026, organizado por el Programa Nacional de Ferias de Ciencias y Tecnología. Esta propuesta está dirigida a equipos técnicos jurisdiccionales, docentes asesores y especialmente a docentes evaluadores. La capacitación se desarrollará a través de la plataforma del Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD) y la inscripción estará habilitada desde el 25 de marzo hasta el 6 de abril en el siguiente enlace:
https://feriadeciencias.infd.edu.ar/catalogo.cgi?embed=&filter_categoria=todos&filter_costo=todos&id_empresa=&keywords=&oferta_id=1&page=1&wAccion=oferta_view
El seminario aborda tres ejes principales, Aprendizaje Basado en Proyectos, perspectiva STEAM y Ferias de Ciencias. Se desarrollará bajo modalidad híbrida, combinando instancias virtuales sincrónicas y asincrónicas, con un total de 12 encuentros que se llevarán a cabo los días martes y jueves a las 18, a partir del 7 de abril, con una carga horaria total de 60 horas acreditables.
Cabe destacar que las Ferias de Educación forman parte del calendario escolar aprobado por Resolución N° 3686/25 CGE. Constituyen una política educativa clave que promueve procesos de enseñanza y aprendizaje innovadores, colaborativos e interdisciplinarios. Asimismo, favorecen la participación activa de estudiantes, docentes, familias y organizaciones de la sociedad civil, fortaleciendo el vínculo entre la escuela y la comunidad.
Por consultas comunicarse al correo electrónico educacionenciencias.cge@entrerios.edu.ar y en el Micrositio de Ferias de Educación https://cge.entrerios.gov.ar/ferias-de-educacion-2026/