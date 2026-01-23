Muestra y feria de arte gráfico reúne a artistas y emprendedores en Sala Antequeda

REDACCIÓN ELONCE
Una feria y muestra de arte gráfico abrió sus puertas en Sala Antequeda de Paraná con la participación de artistas, editoriales independientes y emprendedores culturales de Entre Ríos. La propuesta se desarrolla con entrada libre y gratuita y continúa durante todo el fin de semana, ofreciendo al público la posibilidad de recorrer exposiciones y adquirir producciones artísticas.
La actividad tiene lugar en Aura, Centro Experimental de Arte Contemporáneo, dependiente de la Secretaría de Cultura del Gobierno de Entre Ríos. Según se informó, la feria se extiende durante tres días, comenzando el viernes por la tarde y continuando el sábado y domingo desde las 17 y hasta la noche.
“Es una feria y una muestra al mismo tiempo. Son tres días con entrada libre y gratuita, y participan 25 artistas de la provincia”, señaló a Elonce el
secretario de Cultura de la provincia, Julián Stoppello, explicó que la iniciativa combinó una muestra y un espacio ferial.
Espacios de exhibición y venta
Stoppello detalló que el público puede recorrer distintos espacios. Por un lado, se presenta una muestra de dibujo, editorial y gráfica. Por otro, funciona el sector ferial, donde se ofrecen a la venta obras gráficas, objetos artísticos y producciones editoriales. “Es una oportunidad para que los artistas muestren su producción y la compartan con el público”, indicó.
Además, adelantó que durante el fin de semana se desarrollarán actividades en vivo, como una jam de dibujo, que permitirá observar a artistas trabajando en el espacio. “Lo que buscamos promover es el trabajo de los emprendedores culturales, artistas visuales y del campo editorial”, afirmó.
Entre las propuestas disponibles se encuentran cómics, historietas, pequeños formatos de obras de arte y objetos artísticos. La feria permanece abierta al público desde las 17, facilitando la participación de vecinos y visitantes.
Testimonios de los feriantes
Julieta, integrante de Equilibrio Ediciones, una editorial independiente, destacó la importancia de contar con espacios de este tipo. “Está muy buena la movida. Contamos con el espacio, la mesa y la difusión, y también es una oportunidad para encontrarnos con otras editoriales”, expresó.
La editora explicó que su proyecto editorial se caracterizó por el uso de materiales reciclados y por un catálogo variado que incluyó ensayos, novelas, poesía y manifiestos. “Trabajo para no generar desperdicios y reutilizar materiales”, comentó, y señaló que la editorial nació en Paraná hace más de diez años.
Agenda cultural complementaria
Desde la Secretaría de Cultura también informaron que la feria se enmarcó en un fin de semana con múltiples actividades culturales. Entre ellas, se destacó el inicio de un
ciclo de cine en la Biblioteca Provincial y la realización del Pre Federal, con la participación de artistas que buscan acceder a instancias regionales del chamamé.
La feria y muestra de arte gráfico continúa abierta hasta el domingo, invitando al público a recorrer y disfrutar de una propuesta cultural que reunió a artistas y emprendedores de la provincia.