Escuela Técnica de Diamante cumplió 91 años y celebró junto a sus 500 estudiantes

REDACCIÓN ELONCE
La Escuela Técnica de Diamante cumplió 91 años y lo celebró con un acto, una caminata y actividades junto a su comunidad educativa. Su rector, Oscar Gómez Rubio, destacó ante Elonce la formación laboral y los proyectos que los alumnos desarrollan para distintas instituciones.
La Escuela Técnica de Diamante Nº1 “Dr. Alfredo Materi” celebró este jueves sus 91 años de trayectoria con diferentes actividades que reunieron a estudiantes, docentes, auxiliares y autoridades. La institución cuenta actualmente con alrededor de 500 alumnos y ofrece tres especialidades, mientras mantiene un fuerte vínculo con la comunidad mediante proyectos desarrollados desde sus diferentes áreas de formación.
Oscar Gómez Rubio, rector de la institución, dialogó con Elonce mientras se realizaban los preparativos para los festejos y contó que la celebración contemplaba un acto institucional, la actualización de la galería de rectores y la tradicional caminata por las calles de la ciudad. Posteriormente, estaba previsto compartir una chocolatada y una torta para celebrar el aniversario junto a los estudiantes.
Tres especialidades y alrededor de 500 estudiantes
La institución cuenta actualmente con tres ofertas educativas. La más antigua es la formación de técnico mecánico electricista, que comenzó en 1935 y estuvo vinculada con los propios orígenes de la escuela. A ella se sumaron posteriormente técnico en Administración de Empresas, desde 1990, y Maestro Mayor de Obras, desde 2006.
En cuanto a la matrícula, el rector precisó que actualmente concurren aproximadamente 500 estudiantes. Si bien después de la pandemia hubo una disminución en la cantidad de alumnos, posteriormente lograron recuperar esos niveles y desde entonces se mantuvieron relativamente estables.
Los estudiantes provienen principalmente de Diamante, aunque también concurren jóvenes de localidades y zonas cercanas. “Tenemos alumnos de Valle María, Aldea Brasilera y hasta de Colonia Ensayo”, indicó Gómez Rubio. También mencionó a Strobel y Las Cuevas entre los lugares desde donde históricamente llegaron alumnos.
Una historia vinculada con las familias de Diamante
Los 91 años de funcionamiento permitieron que distintas generaciones de una misma familia pasaran por las aulas y talleres de la escuela. “La escuela tiene una amplia trayectoria, muy inmersa en la comunidad, así que tiene su impronta y su reconocimiento dentro de la misma”, destacó el rector.
Ese vínculo se refleja especialmente en la tradicional caminata que forma parte de los festejos. Para Gómez Rubio, el recorrido permite mostrar la presencia de la institución y renovar su contacto con los diamantinos. “Esta caminata tradicional para nosotros representa el mostrar, identificar que estamos presentes y que la comunidad sale a recibirnos”, explicó.
Además, sostuvo que la respuesta de los vecinos genera un sentimiento particular entre los estudiantes. “El ver que la comunidad sale, los identifica, los saluda, les genera orgullo”, expresó, y recordó que existen numerosas historias de padres que estudiaron allí y cuyos hijos posteriormente eligieron continuar su formación en la misma institución.
Proyectos que benefician a otras instituciones
Otro de los aspectos destacados por el rector fue el trabajo práctico que los estudiantes desarrollan y que, en diferentes oportunidades, termina beneficiando a instituciones u organizaciones de la comunidad. Una de las experiencias recientes consistió en reparar y volver a pintar juegos destinados a un jardín de infantes.
También se desarrollaban tareas conjuntas con el área de Salud del municipio. “Estamos trabajando en conjunto, por ejemplo, con el área de salud del municipio, realizando dispositivos en 3D para personas con enfermedades de reuma”, contó Gómez Rubio.
“Es un poco el fin de la escuela técnica, ser colaborativa, trabajar en articulación con otras instituciones”, resumió el directivo. De esa manera, los conocimientos adquiridos dentro de las aulas y talleres se trasladan a experiencias concretas y permiten que los jóvenes se vinculen tempranamente con necesidades y desafíos de su entorno.
La salida laboral como uno de los principales objetivos
Gómez Rubio también resaltó que una de las características centrales de la educación técnica es brindar herramientas específicas para incorporarse al mercado laboral. “Ese es el plus de la escuela técnica, dar una formación, en este caso específica en una profesión, y con una salida laboral acorde a la especialidad que el estudiante elige”, sostuvo.
Según explicó, el interés por este tipo de instituciones educativas se relacionó, entre otros factores, con la necesidad de contar con formación vinculada a oficios y actividades productivas. En ese sentido, remarcó que los egresados tienen herramientas para comenzar rápidamente a desenvolverse laboralmente.
“Hoy, ante una demanda de generación de empleo, de formación en oficios, da esa impronta de una salida laboral rápida, inmediata, en la cual los chicos se introducen en el mercado laboral trabajando con el sector productivo”, afirmó el rector.
Con 91 años de historia, la Escuela Técnica Nº1 “Dr. Alfredo Materi” de Diamante celebró un nuevo aniversario reivindicando su trayectoria educativa, la formación de técnicos y su vínculo permanente con la comunidad. “Acá vamos a seguir festejando. Ansiosos y felices de cumplir 91 años”, concluyó Gómez Rubio ante Elonce.