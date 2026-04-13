Escuela Santa Ana celebró sus 60 años de vida institucional con emotivos reconocimientos

REDACCIÓN ELONCE
Una escuela de educación privada Nº2 "Santa Ana" de Paraná celebró sus 60 años de vida institucional con una jornada cargada de emoción, en la que destacaron el trabajo conjunto con familias y los desafíos actuales.
Una escuela de educación privada Nº2 "Santa Ana" de Paraná celebró sus 60 años de vida institucional con una jornada cargada de emoción, que incluyó una misa y un acto conmemorativo junto a toda la comunidad educativa. Las actividades de este lunes reunieron a docentes, alumnos, exalumnos y personas que formaron parte de la institución a lo largo del tiempo.
La directora del establecimiento, Rosa Martínez, destacó la importancia de la fecha y valoró el acompañamiento de quienes participaron de la celebración. La jornada comenzó con una misa en acción de gracias y continuó con un acto en el polideportivo escolar, donde se recordó el recorrido histórico de la institución.
Historia y sentido de pertenencia
Durante el acto, se puso en valor el trabajo de quienes contribuyeron al crecimiento de la escuela a lo largo de seis décadas. La actual directora remarcó que su vínculo con la institución es también personal, ya que fue alumna desde el nivel inicial hasta finalizar sus estudios y luego regresó como docente.
En ese sentido, expresó que asumir la conducción de la escuela representa un desafío cargado de emoción y compromiso con la comunidad educativa.
Matrícula y desafíos actuales
Actualmente, la institución cuenta con aproximadamente 430 alumnos distribuidos entre nivel inicial y primario en ambos turnos.
Entre los principales desafíos, Martínez destacó la necesidad de acompañar el crecimiento de los estudiantes en un contexto cambiante, donde el trabajo conjunto con las familias resulta fundamental para fortalecer valores y el desarrollo integral de los niños.
“Somos un equipo en el que escuela y familia se unen para hacer que nuestros niños con valores y siempre siendo solidarios con el prójimo”, valoró.
Uso de tecnología en el aula
En relación al uso de dispositivos electrónicos, desde la institución indicaron que durante el horario escolar los alumnos no utilizan teléfonos celulares. En caso de asistir con ellos, deben dejarlos en un espacio asignado.
Asimismo, se señaló que uno de los retos actuales es "orientar a las familias sobre el uso responsable de la tecnología", dado que muchos niños acceden a estos dispositivos fuera del ámbito escolar.
La directora concluyó que el acompañamiento constante entre escuela y familia es clave para enfrentar estos cambios y seguir construyendo una comunidad educativa sólida.