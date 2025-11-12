La escuela Antequeda anunció inscripciones y festejó segundo puesto en certamen con paneles aislantes

REDACCIÓN ELONCE
La Escuela Secundaria de Adultos N° 20 "Manuel Antequeda" de Paraná abrió las inscripciones para el ciclo lectivo 2026. La comunidad educativa, que comparte edificio con la escuela "Casiano Calderón", celebró el segundo puesto obtenido en un certamen de emprendimientos ecológicos.
La Escuela Secundaria de Adultos N° 20 "Manuel Antequeda", ubicada en el edificio de la Escuela N° 201 "Casiano Calderón" en Paraná, se encuentra en una etapa de celebraciones, inscripciones y la organización de un bingo para recaudar fondos.
Por un lado, la institución anunció el inicio del período de inscripciones para el ciclo lectivo 2026 y, por otro, las autoridades destacaron la obtención del segundo puesto en un concurso de emprendimientos y el esfuerzo realizado para sostener la única computadora con la que cuentan.
Proyecto
Las estudiantes Elena Ferreira y Adelma López, junto a su grupo, lograron el segundo lugar en el proyecto “Emprender con Valores”, una iniciativa impulsada por la Municipalidad de Paraná y la Facultad de Ciencias Económicas.
Elena explicó que el proyecto consistió en la fabricación de paneles aislantes térmicos y acústicos a partir de telas de descarte. "Nuestra propuesta fue paneles ecológicos que son aislantes térmicos y acústicos, que sirven para la construcción, para mobiliario y para proyectos comunitarios", detalló.
La iniciativa busca generar un impacto social y ambiental, recuperando tela que "tarda de 200 a más de 1000 años, dependiendo de la tela," para biodegradarse, dándole un uso importante para dejar de contaminar.
Adelma destacó el trabajo manual y la dedicación necesaria. "Nos costó un poquito porque somos grandes y dijimos que no podíamos, pero pudimos”, señaló.
“No costó preparar todo el grupo, trabajar, hacer el ladrillo ecológico", completó.
La profesora de Lengua y mentora del proyecto, Griselda Romero, celebró el logro, confirmando que fueron "la única escuela nocturna que se presentó". Romero señaló que el objetivo era armar un emprendimiento de triple impacto, "lograr paneles ecológicos que tuvieran un sustento social, económico y ambiental", sostuvo.
Además, la docente prometió que el año próximo volverán a participar.
Recaudar fondos
En el plano institucional, la Rectora Flavia Mazo y la Preceptora Andrea Tomás detallaron el esfuerzo realizado para recaudar fondos esenciales para la escuela.
La institución organizó un mate bingo con el objetivo de financiar la colación de fin de año y cubrir el costo de la reparación de su única computadora.
La Rectora explicó que el dinero se está juntando "para poder arreglar la computadora que tenemos, que es la única". enfatizó
Por su parte, la Preceptora subrayó que la comunidad educativa se sostiene con recursos propios, incluyendo las utilidades de un pequeño kiosco.
En este sentido invitó a la comunidad al bingo que realizarán el jueves 20 de noviembre, a las 19, en el establecimiento.
Inscripciones
Finalmente, en cuanto a la planificación a futuro, la Rectora dijo a Elonce que las inscripciones para el ciclo lectivo 2026 se abrieron en el mes de octubre.
“Estamos en calle Casiano Calderón 2172 y cuando vengan le vamos a brindar todos los requisitos que necesitan para poder arrancar en la escuela o retomar” finalizó.