Escuela “25 de Mayo” celebró 120 años con emotivo acto y homenaje a su historia

REDACCIÓN ELONCE
La comunidad educativa participó de un acto conmemorativo con descubrimiento de placas y presencia de exalumnos y docentes, registró Elonce. Destacaron el legado formativo de la institución: "Educar con amor y formar proyectos de vida".
La comunidad educativa de la escuela Nº2 "25 de Mayo" de Paraná celebró sus 120 años de historia con un emotivo acto que reunió a alumnos, docentes, exdirectivos y exalumnos que formaron parte de la institución a lo largo de las décadas.
La jornada conmemorativa se desarrolló en el establecimiento, donde se llevó a cabo el descubrimiento de placas en homenaje al aniversario y a distintas promociones históricas. Durante el acto, se destacó el lema institucional “educar con amor”, que sintetiza el trabajo pedagógico sostenido durante más de un siglo.
Mónica Aranguiz, directora, destacó ante Elonce la importancia del acompañamiento de la comunidad educativa. Explicó que los festejos fueron el resultado de un trabajo sostenido a lo largo del año: “Venimos trabajando desde principio de año sobre la historia de la escuela, sobre esta comunidad tan particular que inició como una escuela modelo”. En ese sentido, remarcó que ese origen aún marca la identidad institucional: “Eso hoy tiene su impronta en lo que es la cultura escolar, ya que la infraestructura de la escuela fue adecuada para eso en ese momento”.
Asimismo, señaló que las familias que eligen la institución hoy también se vinculan con ese legado: “Los chicos que eligen, la familia que elige la escuela, se tiene que adaptar a esto”.
La directora también recordó los inicios de la institución, fundada en 1906, cuando tenía un perfil muy distinto al actual: “Era una escuela solo para niñas y modelo en esa época”, indicó. Y detalló: “Las niñas acá aprendían a coser, aprendían las labores para el hogar, no era una escuela donde se transmitían los conocimientos como lo hacemos hoy para todos iguales”.
El acto incluyó además un espacio de reconocimiento para quienes formaron parte de la historia de la escuela. “Hoy está presente la promoción que hace 40 años salió de la escuela con un mensaje muy cálido y muy reflexivo hacia la nueva promoción 2026, que han dejado su plaquita de recuerdo”, destacó Aranguiz.
La celebración también tuvo momentos artísticos. “Ahora está una pareja de baile de folklore”, comentó la directora, y agregó: “Hay un ballet que nos acompañó y vino a estar con nosotros. También nos va a invitar a bailar para cerrar como tiene que ser un cumpleaños, a todo baile y a toda fiesta”.
Reconocimiento a la trayectoria
Entre los momentos más significativos se incluyó el reconocimiento a exdirectivos que dejaron su huella en la institución.
Uno de ellos recordó su paso por la escuela, donde comenzó como practicante y luego ocupó un cargo directivo durante varios años. “Es una gran emoción. Es una escuela que forma parte de mi vida”, expresó Juan Carlos Neuber, al destacar el vínculo personal construido con la comunidad educativa.
El exdirectivo también resaltó el valor histórico de la institución, que incluso formó parte de la trayectoria de su propia familia. Relató que su abuela fue alumna de las primeras promociones y que otros familiares también ocuparon roles dentro de la escuela. En ese sentido, subrayó el compromiso que implicó asumir la conducción del establecimiento y continuar con su legado educativo.
La celebración de los 120 años reafirmó el valor de la educación como eje central en la historia y el presente de la ciudad.