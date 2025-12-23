El Hospital San Martín de Paraná lanzó su página web para informar y facilitar servicios

El Hospital San Martín lanzó oficialmente su página web institucional y redes sociales con el objetivo de acercar información y servicios a la comunidad.
El Hospital San Martín de Paraná, institución de referencia en la provincia por su complejidad y diversidad de prestaciones, dependiente del Ministerio de Salud de Entre Ríos, lanzó oficialmente su página web institucional y su cuenta en Instagram, con el objetivo de acercar a la comunidad toda la información sobre servicios, turnos, trámites y actividades del nosocomio.
La nueva web del Hospital San Martín de la capital entrerriana, disponible en: https://www.hospitalsanmartin.gob.ar/ ofrece secciones destinadas a pacientes donde se detallan las formas de acceder a turnos para Paraná e interior de la provincia, trámites administrativos, derechos de los pacientes y horarios de visita, así como información sobre los distintos servicios asistenciales y de diagnóstico que brinda la institución.
Con esta apuesta por la comunicación digital, la comunidad entrerriana podrá acceder de manera ágil y transparente a datos útiles sobre atención médica, especialidades disponibles y novedades institucionales, así como interactuar con la institución a través de sus redes sociales.
La presencia en Instagram (@hospitalsanmartinparana) complementa esta estrategia, acercando actualizaciones periódicas, campañas de salud, actividades institucionales y recomendaciones para pacientes y familiares, en un formato gráfico y de fácil acceso.
La directora del Hospital San Martín, María Emilia Sattler, destacó la importancia de este avance: "Contar por primera vez en la historia de nuestra institución con un proyecto de comunicación integral nos permite fortalecer el vínculo con la comunidad, transparentar la información de nuestros servicios y acercar herramientas útiles para quienes requieren atención en este hospital".