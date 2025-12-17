El Diario Uno destaca a las personalidades del año en distintas actividades

REDACCIÓN ELONCE
En una producción especial realizada en la Sala Mayo, se llevó a cabo la tradicional toma fotográfica de los "Entrerrianos Destacados 2025". El ciclo de Diario Uno reconoció a 28 figuras del deporte, la cultura y la acción social que sobresalieron durante el año.
El próximo 28 de diciembre se publicará la edición especial de los "Entrerrianos Destacados 2025", una iniciativa de Diario Uno que busca visibilizar a las personas que, mediante su labor, han dejado una huella en la provincia y el país durante el presente ciclo.
La convocatoria reunió en la Sala Mayo a 28 personalidades para la producción de la foto anual que sintetiza el esfuerzo colectivo del año.
Francisco Giusti
Entre los deportistas distinguidos dialogó con Elonce Francisco Giusti, quien se consagró campeón mundial de SUP (Stand Up Paddle). Tras recibir el premio de oro del matutino, explicó el rigor de su preparación: "Hay que entrenar en el agua, en el gimnasio y, cuando dejás de entrenar, hay que seguir cuidándose en todo sentido; ese es el entrenamiento silencioso de las comidas y el descanso".
El deportista, que compitió contra representantes de 58 países, ya proyecta su participación en el próximo mundial en Italia.
José Antonio Machado
El deporte también tuvo su reconocimiento en la trayectoria de José Antonio Machado, ciclista de 75 años, quien obtuvo el subcampeonato argentino de contrarreloj en Posadas y dos medallas de bronce en el Panamericano de Asunción del Paraguay.
"Tengo 41 años arriba de la bicicleta. Solo descanso los miércoles; el resto de los días pedaleo entre 40 y 50 kilómetros", detalló Machado a Elonce.
Mauro Bedendo
En el ámbito cultural, el cineasta Mauro Bedendo fue destacado por el impacto de su película "Emboscada", que alcanzó una cifra superior a los 800 espectadores en el Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER). "Tuvimos el mejor premio que pudimos tener, que fue el premio del público que nos acompañó. Los actores estaban sorprendidos de la gratitud del público y cómo había repercutido la película", manifestó Bedendo, quien adelantó que el estreno nacional del film se prevé para marzo o abril del próximo año.
Martín Apaldetti
La labor social y solidaria también ocupó un lugar central en la selección de 2025. Martín Apaldetti, responsable de la "Calesita Solidaria", expresó su sorpresa por la distinción: "Hay que seguir haciendo cosas buenas. El corazón siempre gana y esto indica que vamos por el buen camino".
Hogar Don Uva
Asimismo, se reconoció el trabajo del Hogar Don Uva, representado por la Hermana Irma y Santiago Maranzana. Este último, enfocado en la asistencia a personas con discapacidad, señaló la importancia de que la labor institucional sea validada por el entorno: "Esta instancia significa que la comunidad nos conoce y que nuestro trabajo sirve a la sociedad, que es para lo que estamos".
La producción fotográfica completa, que reunió a los 28 elegidos, será revelada de forma oficial el domingo 28 de diciembre en la edición impresa y digital del matutino