Cuánto cuestan las entradas a las termas de Federación

El Municipio de Federación estableció los valores actualizados para el acceso y uso del Parque Termal, con tarifas diferenciadas para turistas, jubilados y residentes.
El Parque Termal de Federación cuenta desde el 1° de enero de 2026 con un nuevo cuadro tarifario, tras la aprobación del Código Tributario Municipal que fijó los valores de ingreso y utilización de las aguas termales. La actualización incluyó tarifas generales, beneficios para jubilados y pensionados, menores de edad, contingentes y un esquema especial para residentes de la ciudad.
De acuerdo a lo informado oficialmente, el valor de la entrada general al parque termal quedó establecido en 22.000 pesos. En tanto, los jubilados y pensionados, que acrediten su condición con carnet o recibo, abonan 14.500 pesos. Para los menores de 12 años, el costo de ingreso es de 11.000 pesos, mientras que los contingentes pagan 14.500 pesos por persona.
En el caso de los residentes de Federación, el régimen contempla tarifas diferenciales. El abono para residentes con carnet vigente fue fijado en 3.000 pesos. Para contingentes escolares integrados por menores de 12 años residentes, el valor es también de 3.000 pesos por persona, mientras que para estudiantes mayores de 12 y menores de 19 años el monto asciende a 3.500 pesos.
Asimismo, el carnet anual de residente tiene un costo de 14.500 pesos por persona, mientras que el carnet para grupo familiar se fijó en 19.000 pesos. Estos carnets permiten el acceso regular al predio durante todo el año.
Actividades deportivas y recreativas
El nuevo esquema tarifario también incluyó valores para actividades deportivas y educativas que se desarrollan en el complejo. El carnet deportivo para menores de 18 años, con acceso dos veces por semana, fue establecido en 7.500 pesos mensuales, mientras que para mayores de 18 años el costo es de 10.000 pesos.
Por otra parte, las escuelas de natación que requieran hasta cinco clases semanales abonan una tarifa mensual de 16.000 pesos. En tanto, niños, adolescentes y adultos que participen de actividades acuáticas con hasta cinco clases semanales deberán pagar 19.000 pesos mensuales.
Desde el Municipio recordaron que se considera contingente a todo grupo de 15 o más personas que abonen el ingreso de manera conjunta y formen parte de una misma excursión. Además, remarcaron que los valores se enmarcan en la ordenanza tributaria anual aprobada por el Concejo Deliberante y buscan sostener el funcionamiento y mantenimiento del principal atractivo turístico de la ciudad.
El Parque Termal de Federación es uno de los complejos termales más importantes del país y constituye un eje central de la actividad turística local, con piletas cubiertas y al aire libre, servicios recreativos y propuestas durante todo el año.