Continúan abiertas las inscripciones para el ciclo lectivo 2026 en la UTN Regional Paraná

La Facultad Regional Paraná inició la convocatoria para el ciclo lectivo 2026. El decano Alejandro Carrere hizo un balance del año, marcó un ingreso récord de estudiantes y alertó sobre la falta de recursos y el conflicto salarial en las universidades, en diálogo con Elonce.
La Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Facultad Regional Paraná, tiene abierta las inscripciones para el ciclo lectivo 2026. El decano,Alejandro Carrere, realizó un balance del cierre de un año atravesado por fuertes tensiones presupuestarias en el sistema universitario.
Carrere explicó que “para el sistema universitario ha sido un año muy complejo, de mucha trascendencia social”, y remarcó la necesidad de haber tenido que “explicar la importancia de la educación superior y del financiamiento por parte del Estado”. En ese marco, recordó que las universidades llevaron sus reclamos al Congreso de la Nación, lo que derivó en la sanción de la ley de financiamiento educativo.
En relación con el escenario político y presupuestario, el decano destacó el rechazo legislativo a la derogación de esa norma. “Aprovecho también a remarcar porque la ley de presupuesto 2026 estaba previsto justamente derogar esas leyes y afortunadamente diputados han rechazado esa propuesta del Ejecutivo”, señaló. Además, advirtió que “es muy grave que en un país la máxima autoridad no cumpla con una ley del Congreso”, por lo que anticipó que durante 2026 continuará la disputa para que se garanticen los recursos necesarios para el funcionamiento universitario.
Oferta académica e "ingreso récord"
En cuanto a la propuesta educativa, Carrere precisó que la UTN Paraná cuenta con tres carreras de grado: Ingeniería Electromecánica, Ingeniería Electrónica e Ingeniería Civil, además de la Tecnicatura Universitaria en Programación. A esto se suman cinco extensiones áulicas en distintos puntos de la provincia, que durante 2025 registraron un ingreso récord de 500 estudiantes.
“El ingreso récord es muy positivo y reafirma que las personas están interesadas en capacitarse y que la universidad es una referencia”, sostuvo el decano. En total, la matrícula actual ronda los 1.200 estudiantes entre carreras de grado y tecnicaturas, con una mayoría proveniente de la capital entrerriana y de localidades ubicadas sobre la costa del río Paraná.
Asimismo, explicó que también se reciben estudiantes de la provincia de Santa Fe, especialmente en Ingeniería Electrónica, una carrera que no se dicta en otras regionales cercanas. “Eso amplía nuestro alcance y consolida el perfil regional de la facultad”, indicó.
Inscripciones abiertas y expectativas para 2026
Las inscripciones para las ingenierías se encuentran abiertas hasta el inicio del curso de ingreso, previsto para el 2 de febrero. Carrere invitó a los interesados a informarse a través del sitio web institucional y a completar la documentación con anticipación, especialmente quienes provienen del interior.
En el caso de la Tecnicatura Universitaria en Programación, una de las más demandadas, la inscripción se realiza de manera online y el ingreso contará con un examen durante febrero, precedido por un ciclo de nivelación. Además, la UTN ofrece carreras a distancia, como la Tecnicatura y Licenciatura en Higiene y Seguridad, con inscripciones en distintos momentos del año.
Finalmente, el decano anunció que en 2026 se habilitará una nueva extensión áulica en General Ramírez, donde se dictará la Tecnicatura Universitaria en Mantenimiento Industrial, ampliando así la oferta académica en la región.
Carrere concluyó destacando el compromiso de la comunidad educativa y el respaldo social a la universidad pública, al señalar que “la confianza que depositan en la universidad hace que podamos consolidar el crecimiento que venimos teniendo de unos años a esta parte”, en el marco de un escenario económico que seguirá siendo desafiante para el sistema universitario.