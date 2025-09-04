 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Haciendo Comunidad Innovación médica en Chajarí

Concretaron una inédita intervención quirúrgica en hospital entrerriano: los detalles de la cirugía

Realizaron en el Hospital Santa Rosa la primera resección endoscópica de próstata por laparoscopia; el procedimiento redujo la internación y aceleró la recuperación del paciente.

4 de Septiembre de 2025
Innovación médica en Chajarí
Innovación médica en Chajarí Foto: Hospital Santa Rosa de Chajari

El Hospital Santa Rosa de Chajarí alcanzó un nuevo hito en materia de innovación quirúrgica. En los últimos días, se concretó la primera Resección Endoscópica de Próstata por vía laparoscópica en la institución, una técnica que nunca antes se había practicado en el nosocomio. La intervención estuvo a cargo del Dr. Rodrigo Chaparro y se llevó adelante con éxito.

 

A diferencia de la cirugía convencional, la modalidad laparoscópica ofrece importantes beneficios: reduce los tiempos de recuperación, acorta la internación y permite el regreso más rápido a la vida cotidiana y laboral. En este caso, el paciente permaneció internado 96 horas y recibió el alta en buen estado de salud.

Innovaci&oacute;n m&eacute;dica en Chajar&iacute; (foto Hospital Santa Rosa)
Innovación médica en Chajarí (foto Hospital Santa Rosa)

El procedimiento contó con la participación de la anestesióloga Dra. Heysa Alzuru y del equipo de quirófano -enfermeros, instrumentadora y personal de apoyo- además del servicio de internación, que acompañó todo el proceso desde la preparación hasta el cuidado posoperatorio.

 

“Fue un éxito la cirugía”, destacó el Dr. Chaparro, quien subrayó que el resultado fue posible gracias al esfuerzo conjunto de un equipo comprometido y profesional. Con esta intervención, el Hospital Santa Rosa refuerza su compromiso con la incorporación de prácticas de vanguardia y con la mejora continua en la atención de la salud pública.

