Comenzó la venta de entradas para la Fiesta Nacional de la Playa

La Fiesta Nacional de la Playa se va a desarrollar del 14 al 18 de enero de 2026 en Concepción del Uruguay. Y este martes 23 de diciembre se inició la venta de entradas anticipadas y plateas a partir de las 14 hs. en distintos puntos de venta.

La presencia de figuras como Topa y Pim Pau para un público infantil ha despertado un gran interés. Mientras que artistas reconocidos como, Las Pelotas, Damas Gratis, La Joaqui, Dj Alan Gómez y Luck Ra generan gran entusiasmo en el público.

Venta de entradas: valores y puntos de venta

La venta de entradas tiene distintas etapas. Los valores para cada una de las noches de shows son los siguientes:

Luck Ra será uno de las artistas de la Fiesta

● Miércoles 14 de Enero: PIM PAU + TOPA

- Anticipadas (Pre-venta 1 del 23/12/25 hasta el 05/01/26): $12.000,00.

- Anticipadas (Pre-venta 2 del 06/01/26 hasta el 13/01/26): $15.000,00

- En el Predio (día del show 14/01/26): $18.000,00.

- Menores de doce (12) años: $2.500,00.

PLATEAS Sector A2: $10.000,00

● Jueves 15 de Enero: LAS PELOTAS

- Anticipadas (Pre-venta 1 del 23/12/25 hasta el 05/01/26): $16.500,00.

- Anticipadas (Pre-venta 2 del 06/01/26 hasta el 14/01/26): $20.000,00

- En el Predio (día del show 15/01/26): $24.000,00.

- Menores de doce (12) años: $2.500,00.

SIN PLATEAS

● Viernes 16 de Enero: DAMAS GRATIS

- Anticipadas (Pre-venta 1 del 23/12/25 hasta el 05/01/26): $16.500,00.

- Anticipadas (Pre-venta 2 del 06/01/26 hasta el 15/01/26): $20.000,00

- En el Predio (día del show 16/01/26): $24.000,00.

- Menores de doce (12) años: $2.500,00.

PLATEAS Sector A2: $17.000,00

La Joaqui será una de las artistas de la Fiesta

● Sábado 17 de Enero: DJ ALAN GÓMEZ + LA JOAQUI

- Anticipadas (Pre-venta 1 del 23/12/25 hasta el 05/01/26): $16.500,00.

- Anticipadas (Pre-venta 2 del 06/01/26 hasta el 16/01/26): $20.000,00

- En el Predio (día del show 17/01/26): $24.000,00.

- Menores de doce (12) años: $2.500,00.

PLATEAS Sector A2: $17.000,00

● Domingo 18 de Enero: LUCK RA

- Anticipadas (Pre-venta 1 del 23/12/25 hasta el 05/01/26): $20.000,00.

- Anticipadas (Pre-venta 2 del 06/01/26 hasta el 17/01/26): $24.000,00

- En el Predio (día del show 18/01/26): $27.500,00.

- Menores de doce (12) años: $2.500,00.

PLATEAS Sector A2: $22.000,00

FINANCIAMIENTO

PRÓXIMAMENTE ESTARÁN DISPONIBLES OPCIONES DE FINANCIACIÓN PARA LA COMPRA DE ENTRADAS Y PLATEAS.

¿Dónde comprar las entradas?

Puntos de venta en Concepción del Uruguay:

Este martes comenzó la pre venta 1 de entradas y plateas a partir de las 14 hs. de manera presencial en el Predio Multieventos (Belgrano y Maipú). También se pueden adquirir entradas de manera online a través de la web www.1000tickets.com.ar y vía Whatsapp de contactandose al 351-3248-545 (no se reciben llamadas) hasta las 16 hs.

Fiesta Nacional de la Playa

A raíz de las fiestas, los días 24 y 25 de diciembre sólo se venderán entradas y plateas a través de la web www.1000tickets.com.ar. Durante esos días queda suspendida la venta presencial y telefónica, solo quedará disponible la venta online. Lo mismo ocurrirá los días 31 de diciembre y 1 de enero, donde la compra habilitada será solamente online.

A partir del día viernes 26 de diciembre se suman otros puntos a la venta presencial de Concepción del Uruguay:

De 10:00 a 14:00 horas:

Oficina de Turismo (Galarza y Supremo Entrerriano)

De 14:00 a 20:30 horas:

Predio Multieventos (Belgrano y Maipú)

De 14:00 a 20:30 horas:

Costanera Isla del Puerto (Pórtico de ingreso – Planta baja)

Además continúa la venta online todos los días, las 24 horas: www.1000tickets.com.ar También se mantiene el punto de venta vía Whatsapp de lunes a viernes, de 09:00 a 16:00 horas al Whatsapp 351-3248-545

Venta de Plateas

Las plateas para cada una de las noches también estarán a la venta a partir de este martes 23 de diciembre. Los sectores de plateas se irán habilitando parcialmente a medida que se vendan las ubicaciones.

Los interesados en mayor información, pueden consultas las redes de la Fiesta:

-Instagram: https://www.instagram.com/fiestadelaplaya/

-Facebook: https://www.facebook.com/fiestadelaplayaderio

-X: https://www.twitter.com/FiestadelaPlaya

-Sitio oficial: www.fiestadelaplayaderio.com.ar