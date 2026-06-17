CAFESG realizará dos nuevas obras de infraestructura y educación en el departamento Federación 

Se trata de la construcción de una nueva alcantarilla de hormigón armado en el acceso a Colonia La Argentina y la ampliación y refuncionalización integral de la Escuela Especial N° 16 "Dr. Arturo Illia".
La Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG), dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, oficializó el cronograma para los actos de apertura de sobres correspondientes a dos importantes licitaciones destinadas a la ejecución de dos obras en el departamento Federación. Ambas propuestas forman parte del plan de desarrollo regional que el organismo viene desplegando en la región de Salto Grande.
El primer acto administrativo tendrá lugar este viernes 19 de junio a las 10:00 hs. en las oficinas de CAFESG en Concordia. Allí se conocerán las ofertas económicas para la obra de construcción de la "Alcantarilla de Hormigón Armado en Ruta de Acceso a Colonia La Argentina", la cual cuenta con un presupuesto oficial de $173.023.156,58. Esta obra ha sido muy demandada por la por los habitantes de la Colonia ya que facilitará el paso sobre el cauce del arroyo que cruza la ruta de acceso a la misma, a unos 2.160 metros de la intersección con la Autovía General Artigas.
Por otra parte, el viernes 26 de junio a las 10 hs, se concretará la apertura de sobres para el proyecto "Ampliación Cocina-Comedor e Intervenciones Varias – Escuela Especial N° 16 Dr. Arturo Illia", ubicada en la localidad de Federación (calle Dr. Chessini 51). Para esta obra se ha establecido un presupuesto oficial de $334.046.601,44 y un plazo de ejecución de 180 días corridos. La intervención contempla la ampliación del comedor, la refuncionalización integral del sector de cocina y la creación de depósitos para despensa y guardado general. Asimismo, el pliego incluye la reparación edilicia de pisos, revoques y cielorrasos, el acondicionamiento de aberturas, la puesta en valor de todos los grupos sanitarios y la modernización total de la instalación eléctrica bajo las normativas vigentes.
El presidente de CAFESG, Carlos Cecco, destacó el impacto directo de estas adjudicaciones, reafirmando el compromiso del organismo de sostener el ritmo de la obra pública mediante procesos transparentes que den respuestas concretas a los federaenses.