Brindaron un taller de RCP y primeros auxilios en el Parque Berduc: herramientas para salvar vidas

REDACCIÓN ELONCE
En el Parque Berduc, se llevó a cabo un taller práctico de RCP y primeros auxilios, brindando herramientas esenciales para poder actuar ante emergencias y salvar vidas.
El Taller de RCP y primeros auxilios en el Parque Berduc de Paraná se ha consolidado como una propuesta educativa fundamental para la comunidad. Con un enfoque práctico y accesible, busca enseñar técnicas de reanimación a personas de todas las edades. "Es una excelente idea, porque a cualquiera le puede pasar cualquier cosa y tener herramientas incorporadas puede salvar vidas", expresó Silvia Michou, directora del parque, quien junto al coordinador de natación, Lucas Ramírez Bidart, destacó la importancia de estas acciones preventivas.
Este taller, que ya lleva cuatro ediciones, no solo está dirigido a los alumnos de las actividades acuáticas, sino a toda la comunidad, con un fuerte enfoque en la seguridad y la concientización. “Lo importante es que la gente sepa qué hacer en el momento adecuado, cómo actuar cuando alguien no respira, no tiene pulso, o está en peligro de asfixia”, señaló Ramírez, quien también remarcó la relevancia de ganar tiempo, ya que cada minuto es crucial en una
emergencia.
El papel de los guardavidas y la formación continua
A lo largo del taller, los guardavidas expertos lideran la enseñanza práctica, guiando a los participantes a través de los pasos de la reanimación cardiopulmonar (RCP) y la maniobra de Heimlich para liberar las vías respiratorias en caso de atragantamiento. “La idea es que las personas puedan aprender de manera sencilla y práctica, sin la presión de una formación profesional, para que en una emergencia sepan qué hacer”, explicó.
Además, se incorporaron técnicas para intervenir en emergencias con bebés, un tema especialmente relevante para padres y cuidadores. “En estas situaciones, la desesperación es natural, pero conocer las maniobras adecuadas puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte”, comentó Ramírez, subrayando que muchos profesionales y policías han sido reconocidos por intervenir exitosamente en emergencias gracias a su formación en primeros auxilios.
Un maratón de Aquarobics, la próxima cita
El martes 27 de enero a las 16, se llevará a cabo un maratón de Aquarobics, dirigido tanto a alumnos del parque como a la comunidad en general. “Este tipo de eventos también son una forma de integrar a las personas y fomentar la actividad física y la salud en conjunto”, destacó la directora. Más de 200 personas se esperan para esta actividad, que será dirigida por los cinco profesores del parque, incluyendo a Ramírez Bidart.
Con estas iniciativas, el Parque Berduc sigue demostrando su compromiso con la salud y la seguridad de la comunidad, brindando espacios de formación y recreación para todas las edades.