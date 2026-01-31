Astrocuentos, una propuesta lúdica para acercar la astronomía a los más chicos: cuándo y dónde

REDACCIÓN ELONCE
Pensado especialmente para el público infantil, Astrocuentos es un evento organizado por la Asociación Astronómica de Entre Ríos que combina juegos, cuentos y observación astronómica, con gran convocatoria y cupos completos.
Este año, con una organización más articulada entre los distintos departamentos, el área de Educación de la Asociación Astronómica de Entre Ríos es la encargada de llevar adelante Astrocuentos, una propuesta especialmente diseñada para los más chicos. Según explicaron desde la organización, el objetivo principal es que puedan disfrutar y conocer la astronomía de una manera accesible, didáctica y, sobre todo, a través del juego.
La actividad está pensada como una experiencia dinámica y dividida en distintos espacios dentro del Domo, donde los niños podrán interactuar con diversas propuestas recreativas y educativas vinculadas al universo y sus misterios.
Juegos, cuentos y creatividad astronómica
“Se trata de una actividad que va a estar en funcionalizada de distintas maneras. Los niños van a poder escuchar cuentos y armas rompecabezas relacionados con la astronomía”, detalló a Elonce Walter Elías.
Además, Astrocuentos incluye actividades artísticas pensadas para estimular la creatividad. “Tendremos otros otras actividades también muy entretenidas relacionadas con la pintura y el dibujo”, señaló.
De esta manera, la iniciativa se diferencia de las propuestas tradicionales del Observatorio, apostando a una experiencia integral que combina aprendizaje, juego y expresión artística en un mismo recorrido.
Cupos completos y nuevas fechas
En cuanto a la asistencia, la convocatoria superó ampliamente las expectativas. “Nos tiene muy contentos porque se vendieron las entradas”, indicó.
Debido a la alta demanda, desde la organización confirmaron la apertura de nuevas fechas. “Para esta noche el cupo está completo, pero eso nos ha dado la posibilidad de abrir otros escenarios otros días para que se pueda participar de esta actividad”, explicó, adelantando que las novedades se comunicarán por redes sociales.
La experiencia se llevará adelante en el Observatorio de Oro Verde y comienza a las 19:30 y se extiende hasta aproximadamente las 21.