Arte en Conexión presentará una experiencia inmersiva gratuita en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
La Universidad Autónoma de Entre Ríos y la Secretaría de Modernización de la Provincia realizarán este viernes una nueva edición de Arte en Conexión, supo Elonce. La propuesta combinará música en vivo y una obra visual inmersiva en el domo del Mirador Tec.
La Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), junto a la Secretaría de Modernización de Entre Ríos, llevará adelante este viernes una nueva edición del ciclo Arte en Conexión, una propuesta cultural gratuita que combina música en vivo, tecnología y experiencias inmersivas.
La actividad se desarrollará desde las 20:30 en el Mirador Tec, ubicado en el predio del Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná. Debido a la capacidad limitada del espacio, se recomendó asistir con anticipación.
Al respecto, el coordinador de Cultura de la UADER, Nicolás Faes Micheloud, explicó a Elonce que el ciclo se desarrolla desde el año pasado y busca acercar nuevas experiencias artísticas al público.
Música en vivo y una obra visual inédita
En esta tercera fecha se presentará el dúo Scordatura Áurea, integrado por la arpista Marcela Méndez y el guitarrista César Farías Huenuqueo, ambos docentes de la universidad.
Además del concierto, la propuesta incluirá una obra inmersiva creada especialmente por Agustín Barreto, también integrante de la comunidad universitaria.
"Va a suceder algo inédito dentro de las presentaciones del domo, que es la instalación de una obra artística inmersiva de autor. Mientras los músicos interpretan su repertorio, se proyectará una creación visual que potenciará la experiencia", señaló Faes Micheloud.
El repertorio estará compuesto por distintas piezas de música académica, acompañadas por imágenes y proyecciones de 360 grados que envolverán al público dentro del espacio.
Una experiencia para todos los sentidos
Según explicó el coordinador de Cultura, el objetivo del ciclo es ofrecer una propuesta que trascienda el formato tradicional de concierto. "Se trata de vivir una experiencia artística inmersiva con todos los sentidos. No es solamente asistir a una presentación musical, sino encontrarse con un entorno visual que acompaña permanentemente la obra", indicó.
Las experiencias anteriores contaron con una importante participación de público y permitieron acercar propuestas de música, danza y artes visuales. "La gente sale sorprendida porque es una experiencia diferente. Hacia donde uno mira encuentra una escena que complementa lo que está ocurriendo en el escenario", afirmó.
Artistas de trayectoria internacional
Faes Micheloud destacó a Elonce además la posibilidad de contar con músicos de amplia trayectoria dentro de una actividad abierta a toda la comunidad. "Marcela Méndez tiene un recorrido internacional que la posiciona entre las artistas más destacadas en su instrumento y para nosotros es un orgullo poder contar con ella", expresó.
También resaltó el trabajo de César Farías Huenuqueo, docente de la Escuela de Música, Danza y Teatro "Profesor Constancio Carminio", y el aporte creativo de Agustín Barreto. "Encontrarnos con artistas de esta calidad en una propuesta libre y gratuita es una gran oportunidad para la ciudadanía", sostuvo.
Al finalizar la actividad se podrá realizar una colaboración voluntaria destinada a los artistas participantes.