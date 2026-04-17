Abrió la inscripción del Registro de Espacios Culturales Independientes de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
El Registro de Espacios Culturales Independientes ya está en marcha en Paraná y busca reconocer, regularizar y acompañar al sector. El secretario de Cultura de la Municipalidad brindó detalles a Elonce.
El Registro de Espacios Culturales Independientes quedó oficialmente habilitado en Paraná, en respuesta a una demanda histórica del sector cultural. La iniciativa, impulsada por ordenanza, apunta a visibilizar, regularizar y fortalecer a los espacios que desarrollan actividades artísticas en la ciudad.
El secretario de Cultura, Joaquín Arijón, destacó la importancia del avance: “Estamos muy contentos porque está hecho por ordenanza”.
Según explicó, el objetivo surgió tras detectar una situación común en la ciudad. “Empezamos a notar que había muchos espacios de la ciudad independientes”, señaló.
Reconocimiento y marco legal para el sector
La creación del Registro de Espacios Culturales Independientes implicó un trabajo conjunto entre el Ejecutivo y el Concejo Deliberante.
El funcionario explicó que muchos espacios no estaban contemplados en la normativa vigente. “No los alcanzaba la reglamentación, es decir, no estaba contemplada su categoría en el área de habilitaciones”, indicó.
A partir de esta ordenanza, los espacios podrán inscribirse formalmente y contar con un reconocimiento específico.
Beneficios e inscripción abierta
Entre los principales beneficios, se destacan las exenciones impositivas.
Estas reducciones pueden ser significativas para el sostenimiento de los espacios. “Dependiendo de los porcentajes, ahondan entre 100.000 y 200.000 pesos por mes”, detalló.
Además, el municipio brindará acompañamiento institucional. “Garantizamos capacitaciones y la difusión de actividades”, sostuvo.
Requisitos y proceso de evaluación
El registro contempla criterios específicos para definir qué espacios pueden acceder. “No es lo mismo quien tenga un bar como tal y lleve dos músicos al mes”, advirtió Arijón.
En ese sentido, aclaró que se exige una programación sostenida. “La ordenanza exige una programación de un 60% artista local”, precisó.
El proceso incluye varias instancias de control. “Pasa el filtro de habilitaciones, luego el registro y una comisión evaluadora define si es un espacio cultural o no”, explicó.
Un impulso en un contexto complejo
El lanzamiento del Registro de Espacios Culturales Independientes se da en un escenario económico difícil para el sector cultural. “Sabemos que estamos en un clima social complejo», señaló.
En esa línea, destacó el rol del Estado local. “Es un estado municipal facilitador que piensa la política pública en conjunto con con la comunidad cultural”, afirmó.
Finalmente, invitó a sumarse a la iniciativa. “Invitamos a quienes estén escuchando a inscribirse, a quienes ya estén a regularizarse y a quienes falten, quieran o les interese pueden consultarnos”, concluyó.