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Emprendedoras de Manos Entrerrianas participaron de la Expo Provincial de la Leche en Nogoyá

La marca colectiva impulsada por la cartera de Desarrollo Humano formó parte del espacio de emprendedores de la tradicional muestra, promoviendo el trabajo local y fortaleciendo los circuitos de comercialización en la provincia.

19 de Abril de 2026
Emprendedoras de Manos Entrerrianas.
Emprendedoras de Manos Entrerrianas. Foto: (GPER).

La marca colectiva impulsada por la cartera de Desarrollo Humano formó parte del espacio de emprendedores de la tradicional muestra, promoviendo el trabajo local y fortaleciendo los circuitos de comercialización en la provincia.

Emprendedoras que integran la marca colectiva Manos Entrerrianas, impulsada por el Ministerio de Desarrollo Humano, participaron de una nueva edición de la Expo Provincial de la Leche, que se desarrolló en Nogoyá y reunió a productores, instituciones y público general durante tres jornadas.

 

En el marco de la feria de emprendedores que formó parte de la exposición, el stand institucional de Manos Entrerrianas permitió visibilizar el trabajo de productoras entrerrianas, quienes presentaron sus elaboraciones y compartieron con el público el valor del trabajo local. Desde la cartera se acompaña el fortalecimiento de esta marca colectiva como una herramienta que impulsa el trabajo independiente y promueve nuevas oportunidades de comercialización para emprendimientos de distintos puntos del territorio.

En esta edición, el stand contó con la participación de emprendimientos de distintas localidades. Nora Ahumada, de Paraná, presentó El Gurí Artesanías, con una propuesta de mates, mochilas materas y portatermos; mientras que Silvia Roble, de Cerrito, participó con A Mano, emprendimiento orientado a la producción de tejidos. A través de sus creaciones, acercaron al público el resultado de sus oficios y el valor del trabajo que se desarrolla en la provincia.

 

La participación en este tipo de eventos representa una oportunidad para que quienes emprenden den a conocer sus productos, amplíen sus redes de comercialización y fortalezcan el vínculo con nuevos públicos. Estos espacios permiten visibilizar el talento, los saberes y el esfuerzo de quienes producen en la provincia, constituyendo un aporte a la identidad y al desarrollo local.

Temas:

Expo Provincial de la Leche emprendedores
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