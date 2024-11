El Gobierno estudia un posible beneficio para un sector de jubilados

El titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Mariano De Los Heros, se refirió este lunes a la situación de los jubilados y pensionados en el país. En ese marco, destacó que hay una "deuda pendiente" con aquellos que aportaron al sistema previsional durante toda su vida laboral. En declaraciones radiales, el funcionario manifestó que “hay una deuda pendiente con nuestros jubilados contributivos que han aportado 30 o 35 años y que merecen un reconocimiento a ese esfuerzo”.

De Los Heros destacó que, aunque muchas personas acceden a jubilaciones mínimas a través de moratorias, los jubilados que hicieron aportes regulares durante años deberían recibir un trato diferenciado.

Además, el titular de la Anses fue consultado sobre la continuidad del bono de $70.000 que reciben actualmente 5 millones de jubilados y pensionados. Aclaró que este bono es "una medida extraordinaria" destinada principalmente a aquellos que accedieron a jubilaciones mediante las moratorias.

“Este bono es una medida extraordinaria, dirigida principalmente a quienes accedieron a jubilaciones a través de las moratorias, muchos de los cuales no han realizado aportes significativos al sistema”, subrayó. Al respecto, De Los Heros afirmó que el bono de $70.000 se mantendrá durante 2025, pero sin ajustes adicionales.

Análisis de un posible reconocimiento a los aportantes regulares

Sobre el tema de los jubilados que cumplieron con los aportes durante toda su vida laboral, De Los Heros reveló que la Anses está evaluando un posible beneficio para este grupo de personas. “Estamos estudiándolo, pero conceptualmente la idea es en algún momento poder reconocer la situación diferente de aquellos jubilados que cumplieron durante toda su vida con aportar al sistema”, sostuvo.

No obstante, advirtió que la implementación de este reconocimiento dependerá de la evolución de las variables macroeconómicas en los próximos meses.

"La mejora en las jubilaciones y pensiones no se tiene que dar a través del bono, que es de naturaleza extraordinaria, sino a través del crecimiento económico, de la estabilización de las variables macroeconómicas", explicó.

Reforma previsional y juicios por reajuste de haberes

En cuanto a una posible reforma previsional integral, De Los Heros abordó la necesidad de repensar el sistema previsional argentino, afirmando que "el sistema previsional argentino está virtualmente quebrado y hay que repensarlo".

No obstante, aclaró que un ajuste aislado en la edad jubilatoria no resolvería los problemas estructurales del sistema. “Considero que el cambio de la edad puede ser uno de los puntos de una futura reforma previsional, pero en forma aislada no es conducente”, señaló, añadiendo que los técnicos de la Anses se encuentran trabajando en “análisis de escenarios y estudios de experiencias internacionales”.

Por otro lado, el titular de la Anses también se refirió a los juicios de jubilados por la actualización de haberes, una de las principales preocupaciones de los adultos mayores.

Explicó que el organismo adoptó un enfoque diferenciado, en el que “dividimos lo que es la actualización de los haberes jubilatorios con sentencia firme, que lo hacemos de inmediato y sin esperar el pago de los retroactivos”. Asimismo, mencionó que se está trabajando para establecer un criterio jurisprudencial claro en la política de apelaciones. (Con información de Infobae)

