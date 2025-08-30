Sin Driussi ni Colidio, Gallardo confirmó la lista de concentrados de River ante San Martín (SJ)

River dio a conocer la lista de concentrados para el partido de este domingo frente a San Martín de San Juan en el estadio Monumental, correspondiente a la séptima fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional. La principal novedad pasa por la ausencia de dos delanteros: Sebastián Driussi y Facundo Colidio.
Ambos futbolistas presentan sobrecargas en los isquiotibiales, dolencias menores pero que llevaron al entrenador Marcelo Gallardo a preservarlos ante la seguidilla de partidos. Colidio no fue titular en la clasificación a cuartos de final de la Copa Argentina, mientras que Driussi venía sumando continuidad tras dejar atrás la lesión en el tobillo sufrida en el Mundial de Clubes.
En contrapartida, la noticia positiva es el regreso de Fabricio Bustos, quien recibió el alta médica luego de recuperarse del esguince leve en la rodilla izquierda padecido frente a Godoy Cruz. El lateral vuelve a estar disponible y se perfila como una alternativa clave para la defensa.
Opciones en la defensa y mediocampo
La vuelta de Bustos le permitirá a Gallardo rotar a Gonzalo Montiel y darle descanso a Milton Casco, quien podría ocupar el lateral izquierdo en lugar de Marcos Acuña. La defensa central, en tanto, genera incertidumbre: Paulo Díaz está recuperado y podría volver al once, aunque Lautaro Rivero pide pista tras sus últimas actuaciones, mientras que Lucas Martínez Quarta también pelea por un lugar.
En el mediocampo, la rotación abre posibilidades para nombres como Kevin Castaño, Matías Galarza o Juan Cruz Meza. Además, Juan Carlos Portillo, que viene mostrando solidez como zaguero, podría ganarse minutos en la mitad de la cancha.
Gallardo mantiene varias incógnitas sobre la formación titular, ya que la seguidilla de compromisos obliga a dosificar cargas físicas. Lo cierto es que el DT buscará un equilibrio entre sostener la base titular y dar rodaje a jóvenes valores.
📝 Los convocados por Marcelo Gallardo para recibir a San Martín de San Juan por la fecha 7 del #TorneoBetano Clausura 2025. 💪⚽#VamosRiver 🤍❤️🤍 pic.twitter.com/FbcZhEED0R— River Plate (@RiverPlate) August 31, 2025
Delantera con variantes juveniles
La ausencia de Driussi y Colidio abre interrogantes en el ataque. Todo apunta a que la dupla ofensiva estará conformada por Maxi Salas y Miguel Borja, aunque también esperan su chance los juveniles Ian Subabire y Bautista Dadín. Este último debutó recientemente en la victoria frente a Godoy Cruz y dejó buenas impresiones.
El aporte de Juan Fernando Quintero en la creación aparece como una de las cartas principales para acompañar a los delanteros. Su jerarquía y visión de juego serán fundamentales para abastecer a Borja y Salas en un partido clave para mantenerse en los primeros puestos.
De esta manera, la probable formación de River ante San Martín de San Juan sería: Franco Armani; Fabricio Bustos, Paulo Díaz o Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Milton Casco; Juan Cruz Meza o Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Matías Galarza; Juan Fernando Quintero; Miguel Borja y Maxi Salas.