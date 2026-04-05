Patronato visita a Gimnasia de Jujuy y tendrá otros dos partidos fuera del Grella en abril

REDACCIÓN ELONCE
Patronato se prepara para una seguidilla de encuentros fundamentales para levantar y comenzar a posicionarse en los puestos de Reducido. Visita a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, desde las 17. La probable formación y la agenda de partidos.
Este domingo, a partir de las 17, Patronato se presentará en el estadio 23 de Agosto (más conocida popularmente como La Tacita de Plata), donde visitará a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, por la octava fecha de la Zona B de la Primera Nacional.
Este partido, que podrá verse a través de la aplicación LPF Play, tendrá el arbitraje del salteño Gustavo Benítez. Junto a él, actuarán como jueces asistentes Sebastián Osudar y Mariana Dure; mientras que el cuarto árbitro será Francisco Acosta.
El conjunto de Paraná, se prepara para una seguidilla de encuentros fundamentales para levantar y comenzar a posicionarse en los puestos de Reducido. Para ello no solo debe ganar, también cambiar su imagen.
En busca de los puntos
Patronato, busca marcar su partido bisagra, el que cambie su andar y presente en la categoría. Patronato sólo sumó cinco de los 18 puntos en juego. Este domingo a las 17 visita a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, buscando más que solo puntos, también la reacción.
Para visitar al Lobo, Rubén Forestello anticipó cambios y durante la semana se trabajó bajo llave, a tal punto que la entidad, en conjunto con el cuerpo técnico, decidieron difundir la lista de convocados este domingo, mismo día del partido más allá de tener al plantel ya en el Norte del país.
La incógnita pasa no solo por nombres, también en cuanto al sistema táctico a utilizar y que traería más variantes. De sostener el 5-3-2, podría aparecer Nahuel Genez por Facundo Heredia, mientras que en el medio aparecen las mayores incógnitas.
En estos momentos, el Rojinegro se encuentra en la posición 16 del grupo (el último que está fuera de la zona de descenso), con los mismos puntos que Chacarita, que jugó ayer, pero con una mejor diferencia de gol (Patronato tiene -4 y el Funebrero -5).
Si bien, sumando en San Salvador le permitiría alejarse un poco de la zona roja, en caso de perder hoy, así sea por la mínima diferencia, quedaría en zona de descenso, ya que los de San Martín han marcado más goles que los paranaenses.
Cómo llega Gimnasia y Esgrima de Jujuy
Por su parte, el presente del Lobo jujeño es la antítesis del equipo litoraleño, ya que se encuentra peleando los primeros lugares del grupo y, de sumar de a tres, se subirá a lo más alto de la Zona B.
El equipo comandado por Hernán Pellerano, viene se ganarle como visitante a Chaco For Ever y el DT habría dispuesto del regreso del experimentado Nicolás Dematei en la defensa, en lugar de Juan Córdoba. Además, en el mediocampo, Maximiliano Casa sustituiría a Claudio Pombo.
Probables formaciones para Gimnasia de Jujuy y Patronato
Gimnasia de Jujuy: Milton Álvarez; Delfor Minervino, Nicolás Dematei, Guillermo Cosaro y Emiliano Endrizzi; Maximiliano Casa, Hugo Soria, Francisco Maidana y Francisco Molina; Mauro Cachi y Cristián Menéndez. DT: Hernán Pellerano.
Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Franco Meritello, Santiago Piccioni, Fernando Moreyra, Facundo Heredia; Agustín Araujo, Federico Bravo, Marcos Enrique; Renzo Reynaga y Franco Soldano. DT: Rubén Darío Forestello.
La agenda de Patronato
La seguidilla de compromisos de Patronato, será con otro cotejo de visitante, antes de volver a Villa Sarmiento el domingo 19, frente a Deportivo Maipú.
- Fecha 9 vs Almagro (V) - Sábado 11 - 15:30hs
- Fecha 10 vs Deportivo Maipu (L) - Domingo 19 - 16hs
- Fecha 11 vs Temperley (V) - Sábado 25 - 15:30hs