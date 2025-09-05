 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Messi recibió el cariñó de sus compañeros: "Hasta el último día te voy a disfrutar"

Lionel Messi disputó su último partido por los puntos en condición de local con la selección argentina por Eliminatorias, y sus compañeros y seguidores se volcaron a las redes sociales para despedir al capitán con emotivos mensajes y recuerdos de su legado.

5 de Septiembre de 2025
Los principales futbolistas de la selección argentina utilizaron las redes sociales para despedir con afecto a Lionel Messi de los partidos por los puntos con la Albiceleste en suelo nacional. Anoche, ante Venezuela, el capitán dio su última función en la que se despachó con un doblete para encaminar al equipo dirigido por Lionel Scaloni al 3-0 definitivo.

 

Fue una noche emotiva de principio a fin. Porque Messi se emocionó durante la entrada en calor, ya en el campo de juego, seguramente repasando rápidamente todos los momentos que acontecieron con la camiseta celeste y blanca. Y la emotividad se replicó por miles en las tribunas, que le hicieron reverencia en varios momentos del encuentro y corearon su apellido en incontables oportunidades.

Los mensajes de los compañeros

Después del match, todo se hizo más fuerte: puertas adentro y en las redes sociales. “El show debe continuar, Enano”, fue el mensaje de Nicolás Otamendi, el otro futbolista que confirmó que también disputó su último partido con la Selección por los puntos en condición de local. El defensor de 37 años fijó al Mundial 2026 como el último compromiso que afrontará con el conjunto nacional en su carrera.

A su posteo en Instagram se sumaron los corazones que escribió Ángel Di María, un “Claro pa” del Dibu Martínez, que acompañó con el emoji de un fueguito y un corazón, y los corazones de la cuenta de AFA.

 

El mensaje más elaborado fue el de Rodrigo De Paul, fiel ladero de Messi (hoy hasta en Inter Miami cubriendo su espalda). “No sé hasta cuándo, pero hasta el último día te voy a disfrutar como el primero. GRACIAS MAESTRO”, fue el recado de flamante refuerzo de la franquicia rosa.

Entre agradecimientos y recuerdos

A eso justamente hizo alusión el Dibu Martínez, quien también comentó su publicación: “Motor pink”, fue el juego de palabras en inglés por el apodo de De Paul (Motorcito) y los nuevos colores que viste con su club en Estados Unidos.

 

Otros futbolistas fueron más contundentes y simplemente compartieron imágenes personales con el número 10 y emblema albiceleste. Fueron los casos de Leandro Paredes, Lautaro Martínez, Thiago Almada, Exequiel Palacios y Julián Álvarez, que hizo su breve descargo: “Una vez más, el fútbol regalando momentos históricos”.

 

El Cuti Romero, quien quedó suspendido por acumulación de tarjetas amarillas y no podrá jugar la última fecha ante Ecuador en Guayaquil, hasta ofreció un tono melancólico: “Ojalá sean eternos. Qué hermoso compartir estos momentos con ustedes”.

Temas:

Lionel Messi Selección Argentina
