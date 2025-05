Lionel Messi evitó hablar sobre su renovación de contrato con Inter Miami

En una nueva jornada de la Major League Soccer, Inter Miami de Lionel Messi sufrió una durísima derrota por 3 a 0 frente a Orlando City, en el clásico del sur de Florida disputado en el Chase Stadium de Fort Lauderdale. Con Leo como titular, el equipo dirigido por Javier Mascherano no logra salir del pozo: acumula cinco derrotas en los últimos seis encuentros y ha recibido 20 goles en sus últimas siete presentaciones.

La preocupación es doble: además del mal rendimiento colectivo, se avecina el Mundial de Clubes y aún no se resuelve la continuidad del capitán argentino. El presente del Inter es sombrío, y el tiempo para revertirlo empieza a escasear.

Messi apuntó contra el arbitraje

Tras el encuentro, Lionel Messi habló con la transmisión oficial y no ocultó su malestar, especialmente por algunas decisiones arbitrales. “Duele mucho, venimos de un período de resultados malos, pero hay que seguir trabajando y pensando en lo que viene y remontar antes del Mundial de Clubes. Hoy hicimos una gran primera parte, atacamos, creamos situaciones y ellos tiraban pelotazos. En el 1-0, el referí me dijo que no entendía la regla y nos hicieron el gol. Hay muchos errores de árbitros en jugadas puntuales, la MLS tiene que ver esos errores de los árbitros. Siempre pasa algo con Inter. Tenemos que unirnos en estos momentos difíciles y sacarlo adelante", afirmó el rosarino.

El capitán del seleccionado argentino fue tajante al destacar la necesidad de unión dentro del grupo en este momento crítico. Su mensaje fue claro: el equipo debe reaccionar ya para llegar con mayor solidez al torneo internacional.

😱 "SIEMPRE PASA ALGO CON LOS ÁRBITROS, CREO QUE LA MLS TENDRÍA QUE MIRAR UN POCO MÁS EL TEMA" 🔥 Leo Messi disparó contra el arbitraje luego de perder por goleada el clásico ante Orlando City 📹 @MLS on Apple pic.twitter.com/WPuvbyCJit — SportsCenter (@SC_ESPN) May 19, 2025

Silencio sobre la renovación del 10

Consultado sobre su renovación contractual, Messi eligió no responder: simplemente sonrió y se retiró de la entrevista. Cabe recordar que su contrato actual finaliza a fin de año, y desde la franquicia todavía no se brindaron detalles oficiales sobre su continuidad.

Algunos medios estadounidenses aseguran que el nuevo vínculo se firmaría en los próximos 60 a 90 días, y lo uniría al club hasta diciembre de 2026. Incluso Javier Mascherano deslizó recientemente que la renovación podría confirmarse en las próximas semanas. Por ahora, todo sigue en suspenso.

Con esta victoria, Orlando City trepó al cuarto lugar en la Conferencia Este, consolidando un buen presente. En contrapartida, Inter Miami profundiza su crisis futbolística: de los últimos siete partidos perdió cinco, y dos de esas caídas lo dejaron fuera de las semifinales de la Concachampions.

El panorama no es alentador para el conjunto de Mascherano, que el próximo sábado deberá visitar al líder de la conferencia, Philadelphia Union. Será una prueba de fuego para un equipo que necesita resultados con urgencia.