La Selección Argentina volvió a los entrenamientos y piensa en Ecuador: los posibles cambios

La Selección Argentina volvió a los entrenamientos tras la victoria ante Venezuela en el estadio Monumental y ya concentra sus energías en el viaje a Ecuador, donde disputará el último partido de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Con la clasificación asegurada y la ausencia confirmada de Lionel Messi, Lionel Scaloni analiza variantes para conformar el equipo que saldrá a la cancha en Guayaquil.
El próximo compromiso será ante la “Tri” de Sebastián Beccacece, que también selló su pase a la Copa del Mundo. La particularidad es que Ecuador decidió trasladar sus últimos duelos a Guayaquil y no a la altura de Quito, con la intención de enfrentar a Brasil y a la campeona del mundo en igualdad de condiciones.
Aunque el entrenador todavía no confirmó la formación, los ensayos en Ezeiza dejaron pistas claras: Lautaro Martínez, Alexis Mac Allister y Leonardo Balerdi se perfilan para integrar el once inicial.
Lautaro y Mac Allister, con chances de ser titulares
El ingreso de Lautaro Martínez frente a Venezuela fue decisivo. Apenas pisó el campo de juego, el delantero del Inter marcó el segundo gol argentino, reafirmando su vigencia como pieza clave en el ataque. Todo indica que ante Ecuador recuperará la titularidad y podría compartir la ofensiva con Julián Álvarez, aunque Scaloni aún no definió si apostará por un doble nueve o mantendrá un único referente.
En el mediocampo, Alexis Mac Allister es otra de las cartas que aparece como fija. El volante del Liverpool no tuvo minutos en el último encuentro debido a que llegó con molestias musculares desde Inglaterra, pero se encuentra recuperado y listo para aportar equilibrio en la zona media. Su regreso le dará a la Selección más control y salida clara desde el círculo central.
La rotación en la mitad de la cancha será importante, ya que el técnico busca administrar cargas físicas y dar rodaje a jugadores que no sumaron tanto protagonismo en la recta final de las Eliminatorias.
Variantes en defensa y el reemplazo del “Cuti” Romero
La defensa también sufrirá modificaciones obligadas. Cristian “Cuti” Romero acumuló tarjetas amarillas y no podrá estar frente a Ecuador. Su lugar sería ocupado por Leonardo Balerdi, quien ya mostró un buen desempeño ante Chile en junio y espera consolidarse como alternativa confiable.
En tanto, Nicolás González podría ser otra de las novedades. El delantero de Fiorentina tuvo un ingreso auspicioso frente a la Vinotinto y cuenta con la confianza de Scaloni, por lo que no se descarta que sume minutos desde el arranque.
La Selección Argentina volverá a entrenarse este domingo en el predio de Ezeiza y el lunes viajará a Guayaquil. Antes de partir, Scaloni hablará en conferencia de prensa y ofrecerá pistas más firmes sobre el equipo que cerrará la participación en las Eliminatorias Sudamericanas, en lo que será el último partido oficial del conjunto albiceleste en 2025. (Con información de TyC Sports)