La categoría Sub 12 de Paracao se prepara para competir en un torneo libre

La categoría Sub 12 de Paracao Azul jugó la Liga Provincial de Vóley, donde concluyeron en el quinto lugar en Gualeguaychú. “Fue una excelente actuación por ser la primera vez que la categoría participaba”, mencionó Diego Justet. Sin embargo, ahora se vendrá un nuevo desafío.
Sin embargo, la actividad no cesa para este equipo: “Se están preparando para competir este fin de semana en Valle María en el torneo libre. Van a ver dos equipos (del club) y vamos a jugar contra Larroque, San Martín y Aldea Brasilera en la clasificación. Después veremos si vamos avanzando”.
Paulina y Paloma, por su parte, son integrantes del equipo que acotaron: “Nos estamos preparando para hacer un buen torneo y poder clasificar a la Copa de Oro”. Cabe recalcar que Valentina León es la entrenadora principal.
“Estamos muy contentos por el desarrollo que ha tenido el vóley este año”, cerraron las autoridades de la subcomisión de vóley.