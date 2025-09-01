 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes Primera Nacional

Francisco Lencinas firmó su primer contrato profesional con Patronato

“Quería llegar a ser futbolista profesional y lo primero es debutar con este escudo”, aseguró Francisco Lencinas en las redes sociales de Patronato.

1 de Septiembre de 2025
Francisco Lencinas.
Francisco Lencinas. Foto: Patronato.

Francisco Lencinas firmó su primer contrato profesional con el Club Atlético Patronato de la Juventud Católica, de la ciudad de Paraná.

 

El marcador central de 17 años (categoría 2008) actualmente forma parte de la Cuarta División de Inferiores de AFA y del Selectivo de Liga, ambos a cargo de Marcelo Candia y Leo Ferrero.

 

El bovrilense llegó a la institución en febrero de 2022 y vive en la pensión Santa Teresita. En la tarde de hoy firmó su primer contrato profesional con la institución.

 

Estoy muy feliz porque es el club que me abrió las puertas cuando era chico y significa mucho para mí porque quería firmar con este club, quería llegar a ser futbolista profesional y lo primero es debutar con este escudo”, indicó en las redes sociales del club.

 

Temas:

Francisco Lencinas Patronato
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso