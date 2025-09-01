Francisco Lencinas firmó su primer contrato profesional con Patronato

Francisco Lencinas firmó su primer contrato profesional con el Club Atlético Patronato de la Juventud Católica, de la ciudad de Paraná.
El marcador central de 17 años (categoría 2008) actualmente forma parte de la Cuarta División de Inferiores de AFA y del Selectivo de Liga, ambos a cargo de Marcelo Candia y Leo Ferrero.
El bovrilense llegó a la institución en febrero de 2022 y vive en la pensión Santa Teresita. En la tarde de hoy firmó su primer contrato profesional con la institución.
“Estoy muy feliz porque es el club que me abrió las puertas cuando era chico y significa mucho para mí porque quería firmar con este club, quería llegar a ser futbolista profesional y lo primero es debutar con este escudo”, indicó en las redes sociales del club.