Gimnasia festejó en Concepción y aseguró la permanencia en el Federal A

Gimnasia de Concepción del Uruguay afrontó este domingo un partido decisivo por el Federal A en el estadio Manuel y Ramón Núñez, donde recibió a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo por la octava y penúltima fecha de la Zona B en la Fase Reválida. Ganó 2-1.
El Lobo necesitaba ganar para mantener el control de su destino de cara a la última jornada, aunque con la mirada también puesta en lo que sucediera con Sportivo Ben Hur de Rafaela, que visitaba a Sportivo AC de Las Parejas.
El equipo conducido por Ángel Gómez cumplió con su parte. A los 25 minutos del primer tiempo, Agustín García abrió el marcador desde el punto de penal. Su remate, bien ejecutado, ingresó por el centro del arco tras la estirada del arquero visitante hacia la derecha.
Golpe de autoridad y una duda antes del descanso
Cinco minutos más tarde, a los 30, llegó el segundo tanto. Micael Bogado amplió la ventaja con el 2-0 que encendió la ilusión de la gente y del propio plantel, que se veía cerca de la permanencia.
Sin embargo, antes del descanso apareció Luis Pérez para descontar para Defensores y dejar abierta la expectativa para el complemento, sembrando un manto de incertidumbre en el estadio Núñez.
A pesar de ese golpe, la segunda mitad no trajo sobresaltos y Gimnasia sostuvo el resultado hasta el pitazo final, quedándose con una victoria fundamental por 2-1 que le dio aire y esperanza.
Permanencia asegurada y alivio total
La alegría se completó con la confirmación de la derrota de Sportivo Ben Hur frente a Sportivo AC en el estadio 4 de Septiembre por 3-1. Ese resultado dejó al Lobo uruguayense con seis puntos de ventaja sobre los rafaelinos, asegurando matemáticamente su continuidad en la categoría.
De esta manera, Ben Hur acompañará a Crucero del Norte en el descenso al Torneo Federal Regional Amateur, mientras que Gimnasia celebró su permanencia.
Pero la historia no termina allí: el equipo entrerriano todavía tiene posibilidades de acceder a la próxima instancia, ya que suma 11 puntos y se ubica séptimo, a solo dos de Sol de América, Bartolomé Mitre y Sportivo AC, que hoy ocupan los puestos de clasificación.
Lo que viene para el Lobo
En la última fecha de la Reválida, Gimnasia visitará a Ben Hur, que ya no tiene objetivos en juego más allá de cumplir con el fixture. Una oportunidad que el Lobo buscará aprovechar para intentar dar el salto a la siguiente fase.
En la victoria de este domingo, el conjunto de Gómez formó con: Pedro Bravo; Nicolás Suárez, Jonathan Benítez, Nicolás Gómez, Ariel González; Lautaro Altamirano, Pablo Hofstetter, Agustín Favre, Nicolás Germanier; Agustín García y Micael Bogado.