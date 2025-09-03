"Etapa 35": El circuito de pádel profesional competirá en Paraná

El Circuito de la Asociación de Jugadores Profesionales de Pádel (AJPP) regresará a la capital entrerriana con un certamen que promete atraer a jugadores de primer nivel y a toda la comunidad deportiva.
La competencia se disputará del 26 al 28 de septiembre en el Terrazas Pádel Club, como parte del 3° Festival de Disciplinas Deportivas.
Será la segunda vez en el año que el tour llegue a Paraná, en esta ocasión con la “Etapa 35”, una instancia que otorgará 500 puntos y que apunta a incentivar la participación de jóvenes talentos que buscan afianzarse en el circuito profesional.
“Esperamos con gran expectativa la llegada del Circuito de la AJPP en nuestra ciudad. Es un deporte que viene en crecimiento y atrae a toda la familia padelera. Además, esta vez será especial porque se realizará durante el mes del Festival Deportivo, donde promovemos la sana competencia y la convivencia social”, expresó Damián Pacco, coordinador del evento.
Un festival que reúne a múltiples deportes
El 3° Festival de Disciplinas Deportivas se desarrollará a lo largo de septiembre, desde el día 5 hasta el 28, en el complejo urbanístico ubicado en el exhipódromo de Paraná. La iniciativa busca generar un espacio inclusivo para que chicos, jóvenes y adultos participen de distintas actividades deportivas.
Durante casi un mes, se desplegarán competencias de fútbol, pádel y calistenia, con propuestas adaptadas para diferentes edades y niveles. La idea central es consolidar un espacio de encuentro comunitario donde el deporte funcione como puente de integración.
Los escenarios de este festival serán el Complejo La Masía, Terrazas Pádel Club y Fit Park. Allí se desarrollarán torneos de fútbol 5 y fútbol 7, competencias de penales, encuentros de escuelitas, certámenes juveniles y también un torneo de pádel americano, entre otras actividades programadas.