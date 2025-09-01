Con el oro en los Panamericanos, Priscila Vukonich sueña con llegar a los Juegos Olímpicos

La joven entrerriana Priscila Vukonich, de 18 años, obtuvo la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior disputados en Asunción. Integró el equipo femenino de K4 500 metros junto a Martina Catalano, Paulina Barreiro y Candela Velázquez, logrando una actuación sobresaliente que emocionó a todo el país.
“Estuve un mes y medio afuera de mi casa, se me hizo un viaje repesado, pero valió la pena. Me traje el oro en el K4 y estoy recontenta”, expresó emocionada la paranaense en diálogo con Elonce.
Experiencia internacional y sueños olímpicos
Vukonich ya había representado a la Argentina en el Mundial de Maratón 2023 en Dinamarca y en distintos torneos sudamericanos. Sin embargo, este Panamericano tuvo un sabor especial. “Es parecido a lo que cuentan que son los Juegos Olímpicos, muy lindo. Ojalá algún día pueda estar ahí”, confesó.
Además del oro en K4, disputó cinco pruebas en total y se impuso en todas. En K2, junto a su compañera Candela Velázquez, finalizaron en el cuarto puesto. “Fue una experiencia relinda, porque cada carrera deja un aprendizaje”, destacó.
Entrenamiento y sacrificios
La preparación exigió disciplina y sacrificios personales. “Traté de estudiar a distancia, pero era muy difícil porque los entrenamientos eran pesados. Me anoté en Ciencias Económicas para ser contadora pública”, contó.
En el K4 yo iba de uno y tenía que marcar el ritmo para que las demás puedan aplicar la fuerza. Todas cumplimos un rol importante”, dijo.
Agradecimientos y futuro
La deportista subrayó el apoyo de sus seres queridos: “Todo me lo banca mi viejo. Mi papá y mi mamá son unos cracks”. También mencionó a su entrenador de selección, Jorge, y a sus compañeros de club.
“Desde marzo conectamos muchísimo con las chicas del equipo. Entrenar juntas fue hermoso, generamos una amistad muy linda”, recordó.
De cara al futuro, Vukonich tiene objetivos claros: “Mi meta a corto plazo es clasificar de nuevo a la selección en esta nueva categoría mayor y poder llegar a un Mundial de velocidad. Sería muy lindo”.