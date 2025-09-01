La joven entrerriana Priscila Vukonich, de 18 años, obtuvo la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior disputados en Asunción. Integró el equipo femenino de K4 500 metros junto a Martina Catalano, Paulina Barreiro y Candela Velázquez, logrando una actuación sobresaliente que emocionó a todo el país.

“Estuve un mes y medio afuera de mi casa, se me hizo un viaje repesado, pero valió la pena. Me traje el oro en el K4 y estoy recontenta”, expresó emocionada la paranaense en diálogo con Elonce.

Con el oro en los Panamericanos, Priscila Vukonich sueña con llegar a los Juegos Olímpicos

Experiencia internacional y sueños olímpicos

Vukonich ya había representado a la Argentina en el Mundial de Maratón 2023 en Dinamarca y en distintos torneos sudamericanos. Sin embargo, este Panamericano tuvo un sabor especial. “Es parecido a lo que cuentan que son los Juegos Olímpicos, muy lindo. Ojalá algún día pueda estar ahí”, confesó.

Además del oro en K4, disputó cinco pruebas en total y se impuso en todas. En K2, junto a su compañera Candela Velázquez, finalizaron en el cuarto puesto. “Fue una experiencia relinda, porque cada carrera deja un aprendizaje”, destacó.

Entrenamiento y sacrificios

La preparación exigió disciplina y sacrificios personales. “Traté de estudiar a distancia, pero era muy difícil porque los entrenamientos eran pesados. Me anoté en Ciencias Económicas para ser contadora pública”, contó.

Con el oro en los Panamericanos, Priscila Vukonich sueña con llegar a los Juegos Olímpicos

En el K4 yo iba de uno y tenía que marcar el ritmo para que las demás puedan aplicar la fuerza. Todas cumplimos un rol importante”, dijo.

Agradecimientos y futuro

La deportista subrayó el apoyo de sus seres queridos: “Todo me lo banca mi viejo. Mi papá y mi mamá son unos cracks”. También mencionó a su entrenador de selección, Jorge, y a sus compañeros de club.

Con el oro en los Panamericanos, Priscila Vukonich sueña con llegar a los Juegos Olímpicos

“Desde marzo conectamos muchísimo con las chicas del equipo. Entrenar juntas fue hermoso, generamos una amistad muy linda”, recordó.

De cara al futuro, Vukonich tiene objetivos claros: “Mi meta a corto plazo es clasificar de nuevo a la selección en esta nueva categoría mayor y poder llegar a un Mundial de velocidad. Sería muy lindo”.