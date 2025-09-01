 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes Orgullo entrerriano

Con el oro en los Panamericanos, Priscila Vukonich sueña con llegar a los Juegos Olímpicos

La paranaense conquistó la medalla de oro en K4 500 metros junto a tres compañeras argentinas en Asunción. En diálogo con Elonce, contó las emociones vividas, el esfuerzo detrás del logro y su mayor objetivo: los Juegos Olímpicos.

1 de Septiembre de 2025
Priscila Vukonich
Priscila Vukonich

La joven entrerriana Priscila Vukonich, de 18 años, obtuvo la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior disputados en Asunción. Integró el equipo femenino de K4 500 metros junto a Martina Catalano, Paulina Barreiro y Candela Velázquez, logrando una actuación sobresaliente que emocionó a todo el país.

 

“Estuve un mes y medio afuera de mi casa, se me hizo un viaje repesado, pero valió la pena. Me traje el oro en el K4 y estoy recontenta”, expresó emocionada la paranaense en diálogo con Elonce.

Con el oro en los Panamericanos, Priscila Vukonich sueña con llegar a los Juegos Olímpicos

Experiencia internacional y sueños olímpicos

Vukonich ya había representado a la Argentina en el Mundial de Maratón 2023 en Dinamarca y en distintos torneos sudamericanos. Sin embargo, este Panamericano tuvo un sabor especial. “Es parecido a lo que cuentan que son los Juegos Olímpicos, muy lindo. Ojalá algún día pueda estar ahí”, confesó.

 

Además del oro en K4, disputó cinco pruebas en total y se impuso en todas. En K2, junto a su compañera Candela Velázquez, finalizaron en el cuarto puesto. “Fue una experiencia relinda, porque cada carrera deja un aprendizaje”, destacó.

Entrenamiento y sacrificios

La preparación exigió disciplina y sacrificios personales. “Traté de estudiar a distancia, pero era muy difícil porque los entrenamientos eran pesados. Me anoté en Ciencias Económicas para ser contadora pública”, contó.

Con el oro en los Panamericanos, Priscila Vukonich sue&ntilde;a con llegar a los Juegos Ol&iacute;mpicos
Con el oro en los Panamericanos, Priscila Vukonich sueña con llegar a los Juegos Olímpicos

En el K4 yo iba de uno y tenía que marcar el ritmo para que las demás puedan aplicar la fuerza. Todas cumplimos un rol importante”, dijo.

Agradecimientos y futuro

La deportista subrayó el apoyo de sus seres queridos: “Todo me lo banca mi viejo. Mi papá y mi mamá son unos cracks”. También mencionó a su entrenador de selección, Jorge, y a sus compañeros de club.

Con el oro en los Panamericanos, Priscila Vukonich sue&ntilde;a con llegar a los Juegos Ol&iacute;mpicos
Con el oro en los Panamericanos, Priscila Vukonich sueña con llegar a los Juegos Olímpicos

“Desde marzo conectamos muchísimo con las chicas del equipo. Entrenar juntas fue hermoso, generamos una amistad muy linda”, recordó.

De cara al futuro, Vukonich tiene objetivos claros: “Mi meta a corto plazo es clasificar de nuevo a la selección en esta nueva categoría mayor y poder llegar a un Mundial de velocidad. Sería muy lindo”.

Temas:

Canotaje Juegos Panamericanos Junior Priscila Vukonich
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso