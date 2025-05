Afirman que el equipo Alpine le avisó a Doohan que será reemplazado por Colapinto

El rendimiento de Jack Doohan en la temporada 2025 de la Fórmula 1 sigue estando por debajo de lo esperado, al punto que la escudería Alpine analiza seriamente la posibilidad de reemplazarlo por Franco Colapinto para el Gran Premio de Imola, que se disputará en dos semanas en el circuito italiano de Emilia-Romagna. El piloto australiano sumó otra decepción en el GP de Miami, donde abandonó a los pocos segundos de la largada tras sufrir una pinchadura en un neumático, luego de un toque de Liam Lawson antes de la primera curva.

Aunque los rumores de un cambio ganan fuerza día a día, el director deportivo de Alpine, Flavio Briatore, intentó bajar la tensión y no confirmó modificaciones en la dupla de pilotos. “Él (Colapinto) está con el simulador. Por ahora, reserva. Reserva, reserva, reserva”, respondió Briatore ante la consulta, sin precisar si el argentino viajará como piloto de reserva o si seguirá trabajando en la sede de Enstone.

La campaña de Doohan, hasta ahora, arroja números pobres: su mejor resultado fue un 13° puesto en el Gran Premio de China. Además, terminó 14° en Baréin, 15° en Japón, 17° en Arabia Saudita y sufrió abandonos en Australia (por accidente) y en Miami. A pesar de haber mostrado buen ritmo en clasificación en la ciudad estadounidense, donde superó a su compañero Pierre Gasly, en carrera le cuesta sostener la competitividad.

Doohan bajo presión y críticas crecientes

En este contexto, Doohan intenta mantenerse firme frente a la presión interna, las críticas de expilotos y los cuestionamientos en redes sociales. La situación llegó a tal punto que Alpine debió cerrar los comentarios en una de sus publicaciones donde se refería al rendimiento del australiano en la última competencia.

Al hacer balance tras el paso por el trazado del Hard Rock Stadium, Doohan habló ante los micrófonos de la F1 y buscó explicar su presente: “Las cosas que no funcionaron este fin de semana estuvieron fuera de mi control, pero siempre hay que reflexionar y ver en esas situaciones si hay algo que hubiese podido hacer mejor, así que voy a reflexionar un poco más sobre eso”, expresó, reconociendo también fallos en el equipo.

Sobre el toque con Liam Lawson que lo dejó fuera de carrera a los pocos segundos, comentó: “Nada de eso fue intencional. Desafortunadamente me quedé encerrado ahí. Él tenía el auto por fuera, tengo que verlo bien, pero no fue bueno para mí ni para él”.

El nombre de Colapinto gana fuerza

Mientras crecen las versiones sobre un posible cambio para la próxima fecha, Doohan prefirió mostrarse enfocado en lo que viene: “Tengo que mantener la cabeza levantada. Ahora voy a esperar a que llegue Imola", concluyó el australiano, intentando mostrarse firme frente al vendaval mediático.

Sin embargo, medios internacionales insisten en que la llegada de Colapinto sería inminente. El sitio The Race aseguró que Doohan ya fue notificado de un posible reemplazo: “Se espera que Jack Doohan sea reemplazado para la próxima carrera de Fórmula 1 en Imola después de que Alpine informara al novato de su intención de realizar un cambio inmediato”, publicó.

Y añadió: “Alpine promovió a su piloto junior a un asiento de carrera para 2025 después de perder a Carlos Sainz ante Williams. Pero el asiento de Doohan parecía estar en riesgo incluso antes de que corriera en F1, cuando el asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, exploró la posibilidad de fichar a Franco Colapinto a finales del año pasado”.

Las estadísticas que agrandan la brecha con Gasly

La nota de The Race también detalló: “Colapinto se unió oficialmente a Alpine en enero de este año, lo que aumentó la presión sobre Doohan en la preparación para su temporada de novato. Los malos resultados del australiano se deben en parte al inicio inesperadamente complicado del año de Alpine después de una buena pretemporada, pero a menudo ha tenido problemas en comparación con Gasly, ha cometido errores y no ha conseguido fines de semana limpios. Si bien esto está en línea con lo que podría esperarse de un novato, a Doohan no se le ha brindado el mismo tiempo que a otros”.

De hecho, si se compara el desempeño de ambos pilotos, el francés Pierre Gasly se impone claramente: lo aventaja 5-1 en las posiciones finales de los Grandes Premios y están igualados 1-1 en las carreras sprint. Además, Gasly le saca una ventaja promedio de 0,367 segundos por vuelta.

Así las cosas, los próximos días podrían traer definiciones importantes en Alpine. Todo indica que soplan vientos de cambio y que el regreso del argentino Colapinto a la máxima categoría está cada vez más cerca. (La Nacion)