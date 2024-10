Definen en qué cárcel el ex intendente condenado por abusos cumplirá la condena

Este martes por la mañana, el exintendente de Gilbert, Ángel Fabián Constantino, condenado por tres abusos sexuales, fue trasladado desde su domicilio a la Jefatura Departamental de Gualeguaychú. Allí pasó la noche para empezar a cumplir la pena efectiva en la cárcel, ya que hasta el momento tenía prisión domiciliaria.

En los tribunales se concretó la audiencia de cómputo de pena, es decir, el tiempo que estuvo con prisión domiciliaria y tobillera electrónica en Gilbert y lo que le resta de cumplir de prisión efectiva.

La condena dictada en su momento fue de 14 años y 5 meses de prisión.

El juez de Garantías y Ejecución de Penas Carlos Rossi, deberá definir a qué cárcel de la provincia es enviado el ex intendente por haber cometido tres abusos sexuales agravados en Gilbert mientras ejercía la intendencia, cargo al que llegó electo por el partido Justicialista y del que fue suspendido por el Concejo Deliberante.

El abogado de las víctimas, Juan Ignacio Weimberg, explicó que la Justicia deberá hacer el computo de pena para conocer cuántos años tiene que permanecer Constantino en la cárcel.

"Hay tres víctimas que se animaron a denunciar y tienen la satisfacción para ellas de que realmente se hizo justicia y que se va a empezar a cumplir esta condena en la cárcel, no en el domicilio. Si bien la detención en el domicilio computa para la pena, sabemos que esto tiene otras libertades que en una institución carcelaria no va a tener”, dijo el letrado.

La resolución del Doctor Dumón, “lo dejó muy en claro ellos son tribunal de juicio no de ejecución de la pena, ellos no dictaminan la pena, su función es la de ponerlo a disposición de la Oficina de Gestión de Audiencia para que practiquen el cómputo, es decir que le descuenten los días de prisión domiciliaria que ha estado Constantino y, le digan al Juez de Garantía, que en este caso el Doctor Carlos Rossi, cuántos días le quedan para cumplir de la pena que se estableció en su momento en 14 años y 6 meses", detalló Weimberg.

El ex intendente estuvo en su domicilio cumpliendo la pena aproximadamente un año, por lo que es de esperar que a Constantino todavía le resten cerca de 13 años y 6 meses de cárcel efectiva.

Por otra parte, señaló que este caso marca un antes y un después en el país, ya que “creería que no ha habido hasta el momento un juzgamiento en tiempo real, siempre vienen cuando terminan las gestiones, cuando los acusados ya no son más funcionarios”.

En tanto, apuntó que por podría haber al menos dos víctimas más pero que no se animaron a denunciar: “Hay personas que quedaron sin denunciar. Chicas que no denunciaron porque fueron presionadas de que se iban a quedar sin trabajo, no solamente ella sino su familia. Había un plan de vivienda o de terrenos del municipio, y el intendente amenazaba con que se los iban a quitar y que iba a quedar toda la familia en la calle. Entonces, esas personas que fueron víctima no denunciaron, con situaciones muy parecidas a la de las víctimas que sí lo hicieron”. (Con información de R2820 y El Día)