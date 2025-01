Caza ilegal de un puma: “Es un acto brutal”, dijo ambientalista que denunció el hecho

La Asociación Civil Ecoguay se presentó formalmente como denunciante para que se investigue la caza ilegal de un ejemplar de puma ocurrida hace unos diez días en el paraje Cuchilla Federal, cerca de Larroque, en el departamento Gualeguaychú.

Vale recordar que al conocerse el hecho públicamente, la Policía y Fiscalización de la Provincia allanaron la vivienda del presunto autor, pero sólo hallaron cartuchería, cuchillos y teléfonos. El cuerpo del animal nunca apareció.

La presidenta de Ecoguay, Ana Ardaiz, habló con Elonce y expresó su indignación ante el reciente caso, al tiempo que relató que el hecho fue denunciado por un vecino de la zona de Carbó, quien envió un video que muestra al puma siendo atacado por perros y finalmente asesinado de un disparo.

"Nos llegó la denuncia tempranamente, junto con el video donde se ve al puma siendo atacado y destrozado por los perros. En el video, la persona que graba va narrando lo que hace, y finalmente le pega tres disparos para terminar de matarlo. Este video es aberrante, espantoso, no se puede ver", expresó.

Una ONG ambientalista de Gualeguay denunció la caza ilegal del puma en Larroque

Junto con el video, la entidad recibió “el nombre del establecimiento rural, los dueños y aparentemente esta persona, es un peón”.

Ante la falta de respuestas de las autoridades locales, la organización decidió presentar una denuncia formal. "Nadie tomaba la denuncia, ni la policía ni el fiscal del departamento Gualeguaychú. Por eso decidimos presentar la denuncia formal para que se le dé seriedad al caso", agregó.

En la denuncia, la asociación solicita la aplicación de la Ley Provincial de Caza 4841, que prohíbe la caza de animales autóctonos, así como la resolución 1425/16 y su actualización, la resolución 2702/24, que refuerzan la protección de especies como el puma. Además, enfatizan que la ley nacional también establece la protección de este felino, por lo que no pueden permitir que se mate de forma tan cruel.

A pesar del gran revuelo generado por el caso, Ardaiz informó que el allanamiento realizado en el establecimiento rural no arrojó resultados concluyentes por la cantidad de días que pasaron desde el hecho. "En el allanamiento encontraron algunas cosas, pero no al animal y al hombre no se lo imputó. Es como decimos siempre los proteccionistas, no se le da importancia a ninguna especie, salvo la humana. El asesino del puma se deshizo de pruebas, y no se tomó acción inmediata", lamentó.

La ambientalista también destacó la necesidad de educar desde los primeros años sobre el respeto hacia todas las especies. "Hemos solicitado al Consejo General de Educación que se incluya una asignatura en la currícula escolar que enseñe el respeto a todas las especies que están sobre la tierra", señaló. Para Ardaiz, la insensibilidad hacia los animales es un problema cultural que debe cambiar desde la educación básica.

Finalmente, la ambientalista dijo que la sociedad tiene que tomar conciencia porque “es un acto muy brutal y el video reflejo la insensibilidad que existe hacia los animales. Necesitamos cambiar esa mentalidad, y que se respeten los animales y la naturaleza, porque todos debemos convivir y respetar a las especies que habitan el planeta", concluyó Ardaiz, Elonce.com