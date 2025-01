Caza ilegal de un puma en Larroque: el cuerpo del animal no fue hallado

El 16 de enero, en la localidad de Larroque, departamento Gualeguaychú, un cazador mató a un puma, una especie protegida en la provincia, y publicó la imagen del animal en sus redes sociales. Este hecho generó gran repudio en la sociedad y activó una investigación por parte de las autoridades provinciales.

El Ministerio de Justicia, junto con la Policía de Entre Ríos y la Dirección de Recursos Naturales, trabaja para obtener pruebas del acto ilegal. La caza del puma, una especie en peligro de extinción, infringe la Ley N° 4841, que regula la actividad en la provincia y que sólo permite la caza de animales en casos muy específicos como plagas o con fines científicos.

La norma establece que la caza deportiva es permitida bajo ciertas condiciones, con la obtención de un permiso obligatorio. Sin embargo, actividades como la caza furtiva, como la que ocurrió en Larroque, son consideradas ilegales. Además, la ley prohíbe la caza en áreas protegidas y establece períodos de veda para evitar la sobreexplotación de las especies.

Este caso reabre la discusión sobre la efectividad de las leyes de conservación y las sanciones frente a la caza ilegal. ¿Es suficiente la legislación actual para proteger a las especies en peligro? O ¿deberían endurecerse las sanciones para quienes infringen estas leyes?

El tema fue debatido en el programa El Ventilador que se emite los martes y jueves a las 21.30 por Elonce. Como invitados estuvieron el Comisario Romualdo Ramírez, Subjefe de Delitos Rurales y el Jefe de Abigeato de la Departamental Paraná, Leandro Peralta.

Para comenzar, Ramírez afirmó que la situación de capturar un puma “es sorpresiva, ya que el animal en sí no es de fácil de atrapar, “siempre trata de evadir cualquier situación externa a su hábitat”. Y alertó que se tiene conocimiento en la provincia “de avistajes de pisadas en otros lugares, no solo en el departamento Gualeguaychú”.

El hecho de que al animal lo hayan matado y difundido las fotos en las redes sociales “se da por primera vez en Entre Ríos con un puma”.

Ramírez destacó que la caza ilegal furtiva “se ataca desde otro punto de vista que es la transgresión a la Ley provincial Nº 4841 y para ello tenemos distintas brigadas en toda la provincia que se ocupan de la prevención del delito y en el caso de constatar la actividad, se labra un acta de infracción y en algunos casos de decomisan las armas y las piezas”.

Qué pasa con el cazador

Ramírez confirmó que hasta el momento no se pudo localizar al puma muerto, pero el cazador “fue identificado de forma fehaciente”.

De hecho, se realizaron dos allanamientos en Larroque, con el secuestro de elementos de interés para la causa, y se elevó todo a la justicia.

“Rige el secreto de sumario porque la investigación continua”, indicó para acotar que “hay una situación muy particular, primero transgrede la ley de caza y segundo hablamos que mató a un animal”.

La pena que pueda recibir el hombre será resuelta por la justicia y el juez que entiende en la causa, acorde a la cantidad de pruebas que se logren reunir.

También será una condición el hecho si tenía o no el arma registrada. “Yo puedo salir a cazar, pero siendo una persona habilitada para usar arma, no puedo pedir un arma prestada y salir a cazar”, aclaró Ramírez y recordó que “no está permitido y no es legal” la caza de animales.

Además mencionó que se está tratando de investigar si esta persona tenía antecedentes o se trata de un hecho aislado.

Qué hacer ante el encuentro con un animal salvaje

El Jefe de Abigeato indicó que, ante la posibilidad de encontrarse con un puma o cualquier animal salvaje, lo recomendable es llamar a la policía, 101 o 911, “que ellos nos dan intervención. En Paraná hacemos mucho rescate de animales, la gente nos llama y nuestro consejo es que no lo maten”.

En este sentido, recordó que “no antecedentes ni registros que un puma haya atacado a una persona en Entre Ríos. Lo ideal es alejarse, evitarlo, dar aviso para que personal especializado intervenga. No es de atacar y si nos quedamos inmóviles es probable que intente alejarse”.

Controles y resistencia

Por otra parte, Peralta mencionó que “hay mucha gente que se resiste a los controles porque toda la vida han salido a cazar sin permiso, y por lo general es gente que se dedica a la caza y viven en la zona rural.

“Encontramos muchos que no tienen la habilitación, pero hoy en día el paradigma cambió y para salir a cazar se debe tener el permiso correspondiente, cuesta hacer entender, pero a través de los controles se trata de hacer docencia y enseñarles que necesitan para estar en regla ante la ley y llevar adelante la actividad de la mejor manera”.

Cotos de caza

Finalmente, y ante la consulta sobre los cotos de caza que hay en Entre Ríos, el Subjefe de Delitos Rurales confirmó que en la provincia “hay cotos de caza habilitados. De hecho cada uno está registrado y lleva un control de las personas que ingresan, tienen que presentar cierto tipo de documentación y la Dirección de Fiscalización es quien regula la cantidad de animales por especie que se pueden cazar y año a año va variando esa cantidad. Mientras que nosotros fiscalizamos a los cazadores cuando salen de los cotos”. Elonce.com