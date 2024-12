Para el amor no hay diferencia de edad: ella tenía 36 años, él 23 y se conocieron por el service de la moto

Amor sin diferencia de edad. La historia de Yanina y Luis es otra de las que parece desmentir los prejuicios que suelen rondar las relaciones de parejas con una diferencia de edad considerable.

Ella tenía 36 años y él, 23, cuando se conocieron. “Me compré una moto y él era quien debía hacer el service. Cuando lo vi no pensé nada, porque para mí era un niño, pero me escribió”, rememoró ella.

El primer mensaje era para avisarle que la moto estaba lista, pero con el tiempo coordinaron una cita: “Luis estaba muy temeroso por salir conmigo, no era algo serio para mí”.

Yanina estaba en otra, porque preparaba la fiesta de 15 años de su hija. Además, recién se había separado y esa relación era una manera de disfrutar su soltería. Pero Luis tenía otra intención. Dos meses después de estar saliendo, le pidió que fuera su novia.

Presentación en familia

Cuando llegó el momento de la presentación en familia, la situación no fue fácil. Todos estaban en contra de la relación. “Cuando me presentó como novia, la madre y la tía me preguntaron cuántos años tenía. Me sentía atacada, pero a él nunca le importó. Yo tenía el prejuicio”, recordó Yanina sobre ese momento.

También compartió las preocupaciones de su madre, quien le decía: “¿Qué va a decir la madre de ese chico?”. A pesar de las dudas iniciales, el tiempo demostró que el amor entre ellos era más fuerte que cualquier comentario externo. “Ahora lo aman en mi casa. Porque él siempre está dispuesto a bajarme y, como es muy tranquilo y no pelea con nadie, todos se llevan bien con él”, confesó, resaltando cómo las cosas cambiaron con el tiempo.

Actualmente, celebran 9 años de relación y 2 de convivencia, demostrando que lo suyo es duradero y sólido. “El tiempo le demostró a todos lo que nos queremos. Pasan los años y aún seguimos juntos, somos muy compañeros”, concluyó Yanina, dejando claro que su vínculo resistió las pruebas del tiempo. (Con información de TN)