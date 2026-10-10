Adidas, Nike y Reebok con descuentos de zapatillas de hasta el 70%: los precios y cómo comprar

La tienda online Moov lanzó una liquidación de zapatillas e indumentaria deportiva con descuentos de hasta el 70% en productos seleccionados de marcas como Adidas, Nike, Reebok, Fila, Vans, New Balance y Puma.

La promoción incluye calzado urbano y deportivo, camperas, buzos, pantalones jogger y accesorios para adultos y niños. Los precios y las disponibilidades dependen del modelo, el talle y el stock de cada artículo.

La propuesta se encuentra disponible a través del sitio oficial de la tienda, donde los usuarios pueden consultar el catálogo, comparar precios y filtrar los productos por marca, talle, color y porcentaje de descuento.

Zapatillas en oferta: precios y descuentos

Entre los productos destacados de la liquidación se encuentran modelos deportivos y urbanos con rebajas de hasta el 70%. Estos son algunos de los precios publicados:

Topper Araka Kotk: $34.999, con 70% de descuento.

Topper Terrano: $44.999, con 55% de descuento.

Nike Grandstand II: $66.999, con 58% de descuento.

Adidas Campus: $89.999, con 50% de descuento.

Fila Tennis 88: $64.999, con 50% de descuento.

Reebok Pump: $64.999, con 50% de descuento.

Nike Air Max Nauxis: $99.999, con 50% de descuento.

Vans U Authentic: $59.999, con 39% de descuento.

New Balance 480: $84.999, con 29% de descuento.

Nike Air Max Flyknit Racer: $103.999, con 70% de descuento.

Los valores corresponden a los precios informados en la publicación de la promoción y pueden variar según la disponibilidad y las condiciones vigentes en la tienda.

También hay descuentos en ropa deportiva y accesorios

La liquidación incluye otras prendas y artículos para completar la indumentaria deportiva. Entre las opciones informadas se encuentran:

Remeras y musculosas desde $22.000.

Pantalones deportivos de frisa y estilo jogger desde $38.000.

Buzos con capucha de marcas como Nike y Adidas desde $45.000.

Mochilas Topper desde $19.999.

Accesorios, como gorras, medias y mochilas, desde $12.000.

La disponibilidad de los productos depende del stock y de los talles existentes al momento de realizar la compra.

Cómo comprar y cuáles son las condiciones de pago

Las promociones se pueden consultar en la tienda oficial de Moov: www.moov.com.ar. Desde la plataforma es posible buscar los artículos, revisar los descuentos y verificar las opciones de pago disponibles para cada compra.

Según las condiciones difundidas, los pedidos superiores a $99.999 cuentan con una opción de hasta tres cuotas sin interés, mientras que las compras que superen los $149.999 pueden acceder a seis cuotas sin interés.

Además, los pedidos por más de $189.999 tienen envío gratuito a domicilio en todo el país. Para compras de menor importe, existe la alternativa de retirar los productos en puntos físicos habilitados.

La tienda también informa un plazo de hasta 30 días para gestionar cambios de talle o modelo, sujeto a las condiciones aplicables.

Antes de finalizar la compra, se recomienda verificar el precio final, las cuotas disponibles, el costo de envío y las condiciones de cambio en el sitio oficial.