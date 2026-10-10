Los colectivos de Santa Fe tendrán nuevas tarifas: el boleto general superará los $2.300

La Municipalidad de Santa Fe aprobó un aumento del boleto de colectivos, cuya tarifa general pasará de $2.111 a $2.322,22. El nuevo cuadro se aplicará una vez que finalicen las gestiones técnicas necesarias para actualizar el sistema SUBE.

La diferencia será de $211,22 por viaje, equivalente a una suba cercana al 10%. La medida alcanza al transporte urbano de la capital provincial.

La actualización fue formalizada el viernes mediante el Decreto N.º 0081, firmado por el intendente Juan Pablo Poletti y el secretario de Gobierno, Sebastián Mastropaolo. Las empresas habían solicitado elevar el pasaje a $2.665,89, por encima del importe autorizado.

Cuánto costarán las tarifas diferenciadas

Además del boleto general, cambiarán las categorías especiales de los colectivos de Santa Fe. El boleto frecuente quedará en $2.090 y la tarifa centro será de $1.625,56.

El pasaje estudiantil para alumnos terciarios y universitarios costará $1.393,33. Para jubilados, el valor aprobado es de $1.161,11.

La tarifa escolar se fijó en $928,89, mientras que la denominada tarifa seguro será de $464,44. Estos importes integran el mismo cuadro autorizado por el Ejecutivo municipal.

Los argumentos para aprobar el incremento

Según los fundamentos informados, la decisión se apoyó en estudios del Órgano de Control y de las áreas municipales de tránsito y movilidad. Esos informes señalaron un desfasaje entre las tarifas vigentes y los costos operativos.

Entre los factores considerados aparecen los acuerdos salariales del sector y la caída del índice de pasajeros por kilómetro. El municipio indicó que las paritarias contemplan un salario básico de $1.370.000 hacia fines de año.

El Ejecutivo sostuvo, además, que el financiamiento del servicio depende actualmente casi por completo de la recaudación tarifaria y de las compensaciones asociadas a los atributos sociales, a diferencia de períodos con mayores aportes estatales.

Cuándo comenzará a cobrarse el nuevo boleto

Las prestadoras de colectivos habían planteado que el costo por kilómetro pasó de $3.970 en abril a $4.413 en septiembre. Según el estudio presentado por el sector, esa variación representa un incremento del 11%.

En ese contexto, Poletti había advertido sobre la situación financiera del transporte de Santa Fe y la necesidad de buscar mecanismos para sostener su funcionamiento.

La entrada en vigencia depende de las gestiones ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y Nación Servicios. El decreto establece que los nuevos valores comenzarán a cobrarse cuando concluya la actualización técnica de SUBE.