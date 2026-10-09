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Fin de semana largo: creció la demanda de pasajes y suman colectivos de refuerzo en la Terminal de Paraná

El movimiento de pasajeros comenzó a intensificarse en la Terminal de Ómnibus de Paraná por el fin de semana largo. Desde Flecha Bus confirmaron que aumentaron las reservas y que incorporan servicios adicionales. Buenos Aires y Córdoba encabezan los destinos más elegidos.

9 de Octubre de 2026
Finde XL: crece la demanda de pasajes en la Terminal de Paraná.
Finde XL: crece la demanda de pasajes en la Terminal de Paraná. Foto: (Elonce)

REDACCIÓN ELONCE

El movimiento de pasajeros comenzó a intensificarse en la Terminal de Ómnibus de Paraná por el fin de semana largo. Desde Flecha Bus confirmaron que aumentaron las reservas y que incorporan servicios adicionales. Buenos Aires y Córdoba encabezan los destinos más elegidos.

La demanda de pasajes en la Terminal de Ómnibus de Paraná registró un incremento de cara al fin de semana largo de octubre. Las empresas de transporte comenzaron a incorporar refuerzos ante el aumento de pasajeros que buscan aprovechar los tres días de descanso para viajar a distintos puntos del país.

 

Lucas Roncato, encargado comercial del Grupo Flecha Bus, confirmó a Elonce que el movimiento viene creciendo. "Se observa un incremento en los pasajeros que transportamos y, obviamente, en la cantidad de refuerzos que ponemos", señaló.

 

 

El representante explicó que octubre presenta una actividad sostenida por diferentes eventos y viajes. "El fin de semana que tenemos ahora es como el pico de demanda y después tenemos el Día de la Madre también", destacó.

 

Lucas Roncato, gerente comercial del grupo Flecha Bus (Elonce)
Lucas Roncato, gerente comercial del grupo Flecha Bus (Elonce)

 

 

Los destinos más elegidos para el fin de semana largo

 

Según Roncato, Buenos Aires y Córdoba encabezan las preferencias, mientras que dentro de Entre Ríos se destacan Gualeguaychú, Colón, Victoria, Concepción del Uruguay y Chajarí.

 

En cuanto a los horarios, explicó que el movimiento comienza a intensificarse después del mediodía, especialmente desde las 14 horas, y alcanza mayor actividad alrededor de las 20 horas, cuando parten servicios hacia Buenos Aires, Córdoba y Salta.

 

(Elonce)
(Elonce)

 

 

"La gente intenta aprovechar estos tres días que tiene", indicó. Además, señaló que los destinos ubicados a unos 500 o 600 kilómetros resultan atractivos para quienes buscan realizar escapadas cortas.

 

 

Nuevos servicios para viajar con mascotas

 

Roncato también destacó que Paraná recibe visitantes de otras provincias, entre ellos delegaciones deportivas que llegan para participar de distintas actividades.

 

(Elonce)
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Por otra parte, anunció que, desde el 19 de octubre, Flecha Bus incorporará un servicio hacia Buenos Aires que permitirá viajar con perros y gatos. Zenit ofrecerá una alternativa similar hacia Córdoba.

 

"Seguimos agregando refuerzos y eso nos da el parámetro de que venimos bien en este fin de semana", concluyó Roncato, quien realizó un balance positivo de la demanda.

 

Movimiento de la terminal de Paraná por el fin de semana largo

Temas:

Terminal de ómnibus Paraná fin de semana largo Demanda pet friendly Viajes
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