Desesperado pedido de la mamá de niño entrerriano que espera un trasplante renal

Sociedad Niño entrerriano espera un trasplante renal para mejorar su calidad de vida

Se recupera “de a poquito” de una insuficiencia cardíaca el niño entrerriano que desde hace tres años está a la espera unque pueda mejorar su calidad de vida. Se trata de, de diez años y oriundo de la localidad de General Ramírez, pudo saber Elonce.Su patología de base es ely, actualmente, suma una insuficiencia renal crónica e insuficiencia cardíaca, por lo que necesita entrar en emergencia nacional -en las listas del INCUCAI- para así tener la oportunidad de tener una mejor calidad de vida., aún estamos realizando diálisis peritoneal, la cual no cubre los objetivos mínimos., reveló y rogó a Dios para que el pequeño pueda tolerar ese tratamiento.Por las características de su patología, Máximo no puede recibir el trasplante de un donante vivo, sino que debe ser de un donante cadavérico. Pero la complicación burocrática es que,. “Nos informaron que tiene prioridad por ser menor de 12 años y que va sumando puntos con otras condiciones. Más allá de prioridad y puntos,. Una vez que se recupere del cuadro lo ideal es que pueda recibir su trasplante. En este caso podemos afirmar que, no sólo para mejorar su calidad de vida”, fundamentó su mamá y remarcó: