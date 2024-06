Un sector de Argentina registró las temperaturas más bajas del planeta

Temperaturas bajo cero este miércoles

Más frío para el fin de semana

??? AHORA | Se congeló el mar en Tierra del Fuego al norte de Río Grande. pic.twitter.com/PKjurGQiq7 — Nexofin (@Nexofin) June 25, 2024

Llegó el invierno a la Argentina y las temperaturas bajaron considerablemente en todo el país, sobre todo en la Patagonia, que se volvió la región más fría del planeta el lunes, con temperaturas que descendieron hasta -15°C. Pero la situación no quedó ahí: nuestro país registró este martes la temperatura mínima promedio más baja del mundo y superó a Groenlandia, que es uno de los rincones más fríos del planeta.Cabe aclarar que las mediciones no toman a la Antártida, porque no es un país, sino un continente sin soberanía nacional establecida. Los datos son obtenidos a través de imágenes satelitales y diversos sensores.Asimismo, se supo que también este martes en la Cordillera de los Andes, en la zona de Mendoza, las temperaturas descendieron hasta los -17 grados, un grado menos que los -16 grados registrados en Groenlandia. La temperatura fue menor, de hasta -20ºC, en las provincias del sur del país.El Servicio Meteorológico Nacional informó que este miércoles también se registraron temperaturas bajas récord en el país. En Tierra del Fuego y Santa Cruz, hubo temperaturas de -15ºC.Otras localidades del país amanecieron con temperaturas por debajo de los 0 °C:-Gobernador Gregores -7-Santa Rosa de Conlara -6,6-Villa Reynolds -5,2-La Quiaca -3,5-Villa de María -3,5-Chamical -3,4-Córdoba -3,3-Chepes -3-Chilecito -2,7-Jáchal -2,5-San Juan -2,4-La Rioja -2,4-Uspallata -2,2-Villa Dolores -2,2-San Martín (Mendoza) -1,5-Mendoza -1,3-Pilar (Córdoba) -1-Termas de Río Hondo -1Este miércoles se desarrolla un nuevo desmejoramiento del tiempo en la Patagonia, con el ingreso de un centro de bajas presiones y asociado al aumento de viento del oeste que se viene registrando, lo cual impacta en el resto de las provincias.En Tierra del Fuego, por ejemplo, el frío extremo generó que se congele el mar en San Sebastián. También sorprendió la presencia de un iceberg en cercanías a Ushuaia, que está siendo monitoreado por la Marina.Nevadas de variada intensidad irán afectando de sur a norte la cordillera patagónica en estas próximas 48 horas, y tambien podrían volver a registrarse algunos centímetros de nieve acumulada en la meseta de Santa Cruz y Chubut.Christian Garavaglia, meteorólogo en Meteored, explicó que para el tramo final de la semana el sistema de bajas presiones que cruzó por la Patagonia se habrá profundizado notablemente en aguas abiertas del Atlántico, "produciendo por detrás una fuerte corriente de viento sur que impulsará una masa de aire con características polares desde latitudes altas hacia el centro y norte de la Argentina".El frente frío que liderará esta avanzada polar comenzará a llegar durante el viernes a la zona central del país, "produciendo un cambio marcado de vientos al sur con ráfagas, y un fuerte descenso de temperaturas".El sábado amanecerá con temperaturas muy bajas en el centro y norte de la Argentina, "pero fundamentalmente destacarán las bajas sensaciones térmicas, producto del viento moderado o regular que continuará soplando del sur". Para el domingo habrá una probable merma temporaria en la intensidad de viento, y esto ayudará a que sea otro amanecer gélido en gran parte de la Argentina.En Entre Ríos se pronostican 3ºC de mínima y 13ºC de máxima para el sábado, mientras que para el domingo se anticipan -1ºC y 15ºC de máxima.