“Voucher” de salud: cómo funciona el sistema que lanzó el gobierno de Milei

En la localidad bonaerense de San Nicolás, el ministro de Salud de la Nación, Mario Russo, recorrió junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y al intendente, Santiago Passaglia, las instalaciones del nuevo GO Sanatorio San Nicolás,La ciudad de San Nicolás es el primer lugar de la Argentina en implementar este sistema, mediante el cual se brindará cobertura médica a los casi 50.000 vecinos queEl Seguro Médico Municipal se implementa, lo cual permite tener un control de las atenciones para evitar fraudes.A través de este sistema, el municipio se hace cargo de pagar solo por aquellas prestaciones médicas que el vecino recibe y que se corresponden con la atención primaria de la salud, el nivel que corresponde a los municipios. Es decir,La creación de este sistema, que funciona en países como Canadá y España, tiene que ver con la decisión del ejecutivo local de que todos los nicoleños tengan la libertad de atenderse donde quieran.En su etapa inicial, el Seguro Médico está vigente en el GO Sanatorio San Nicolás y próximamente se sumaránEn 2022 se inició en San Nicolás la construcción del Hospital Zona Oeste, en Bergantín 25 de mayo y José Hernández. Al tiempo que se construía, el municipio decidió lanzar el Seguro Médico, por lo que se comenzó a considerar la opción de privatizar la administración de este centro y cubrir con el Seguro solo la demanda latente. Luego de un proceso licitatorio, el Grupo OroñoEl municipio dispuso el edificio y a cambio el grupo Oroño paga un alquiler (que se descuenta de las atenciones a través del Seguro Médico), pone el equipamiento médico de última tecnología, contrata a los profesionales y se ocupa íntegramente de su funcionamiento.El Sanatorio GO San Nicolás está en funcionamiento desde enero de 2024. Atiende a través de todas las obras sociales conveniadas, al igual que lo hace en sus centros ubicados en Rosario y Funes, con la particularidad de que en San Nicolás atiende también a quienes no tienen obra social a través del sistema de voucher.El ministro de Salud adelantó en el acto que “el mes que viene lanzamos la receta digital, a partir de la cual Nación va a poder enterarse cuál es la carga de enfermedades de todo el país, la trazabilidad de los medicamentos, y empezar a tener una base de datos robusta para poder planificar estratégicamente dónde hay que poner los recursos y de qué manera hacerlo”. Y concluyó: “Creemos firmemente en esta sinergia entre lo público y lo privado”.En esa línea, Passaglia manifestó: “Estamos integrando la salud pública y privada, que es un desafío, una deuda pendiente que tiene nuestro país”. Y agregó que “además, mediante este sistema aprovechamos también la capacidad ociosa de infraestructura que muchas veces tiene el privado, porque queremos que la salud sea una sola, la mejor para todos”.De la recorrida participaron también la directora médica del sanatorio, Marisa Vico; el director de Grupo Oroño, Roberto Villavicencio; el ex intendente de la localidad, Manuel Pasagglia; autoridades del municipio y personal médico de la institución.