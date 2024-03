Tras la bajante del agua, retomaron el dictado de clases en Gualeguay

Sociedad Jóvenes se movilizaron para ayudar a animales afectados por la inundación

Tras la bajante del agua en Gualeguay, las clases comenzaron este lunes en aquellas escuelas que se encuentran en condiciones; además, se reanuda el servicio de comedor. Autoridades de Educación confirmaron aque no computarán inasistencias a estudiantes y docentes que permanecen evacuados.“Este lunes estamos volviendo un poco a la normalidad después de la situación tan triste y excepcional que tuvimos la semana pasada”, confirmó a Elonce el coordinador de Departamental de Escuelas de la provincia, Sebastian Benedetti. Y fundamentó: “Determinamos que las clases comienzan en las escuelas que estén en condiciones de hacerlo y teniendo en cuenta que hay docentes y estudiantes que todavía están evacuados o en situaciones complejas por el tema del agua y demás, a esas personas no se les computarán las inasistencias para brindarles tranquilidad”.“Las escuelas estarán funcionando y los comedores prestando servicio para, poco a poco, ir volviendo a la normalidad”, reafirmó Benedetti, quien es el nexo entre el gabinete del Consejo General de Educación y Alicia Fregonese “para brindar respuestas a las Departamentales de Escuelas de la provincia y conseguir todo lo necesario para que funcionen como corresponde”.“En Gualeguaychú, la escuela primaria Nº2 no está dictando clases, mientras que el resto está volviendo lentamente a la normalidad; en tanto, se evalúa la forma de brindar un servicio educativo a los 107 chicos que permanecen evacuados en el Regimiento”, comunicó el funcionario de Educación. Asimismo, confirmó que las escuelas rurales, tanto de Gualeguay como de Gualeguaychú, tienen problemas por el estado de los caminos.Por su parte, la directora de la Departamental de Escuelas de Gualeguay, Patricia Engel, explicó: “Trabajamos con los equipos directivos para prever cómo continuaremos la enseñanza a partir de ahora porque volver a clases implica, no solo estar sentado escuchando al docente, sino también realizar otro tipo de actividades vinculadas a las habilidades que pueden adquirir los niños en las escuelas para que, además de los contenidos educativos, el chico pueda tener una respuesta al cuidado”.Según sostuvo Engel, son 80 escuelas en Gualeguay y en las más alejadas del radio urbano están alojando a vecinos; en tanto, a las de la zona rural “que está muy castigada” se envían donaciones y material educativo a través de helicópteros.“La escuela es el lugar más seguro que hoy tienen, más seco y donde más confortables pueden estar; hay casos críticos en viviendas en las que se perdió todo, pero contemplamos todas esas situaciones y no es necesario que el niño asista con el guardapolvo ni que lleve todos sus útiles, porque trabajamos para que tengan todo lo que necesiten”, aseguró la directora de la Departamental de Escuelas de Gualeguay.