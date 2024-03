Solidaridad y amor: Club Gualeguay Central entrega 700 raciones de comida

Sociedad Jóvenes se movilizaron para ayudar a animales afectados por la inundación

Sociedad Centro de Salud de Gualeguay realiza atenciones domiciliarias a vecinos

Los gestos de amor no paran de llegar desde Gualeguay, que ha tenido gestos no solo de la propia comunidad, sino de distintos puntos de la provincia de Entre Ríos a raíz de las lluvias que generaron anegamientos en diferentes puntos de la ciudad.Ahora elMaría de la Paz, coordinadora de comedores, remarcó el trabajo que se viene haciendo de la comunidad: “Estamos en la sede de Gualeguay Central que muy gentilmente nos han prestado las instalaciones. Desde la Municipalidad,”.Al mismo tiempo, comentó cómo ha sido la jornada de trabajo con las 39 personas alojadas en la institución deportiva: “. Agradecimiento infinito a los clubes porque están colaborando un montón con nosotros”.“Están trayendo un montón de mercadería y ayudamos en lo que podemos. Llevamos la comida, logísticamente estamos preparados para hacer el recorrido. El Ejército está llegando a donde nosotros no podemos con los vehículos”, sostuvo sobre la colaboraciónEn última instancia, anheló “”.Mary, integrante de una organización, relató cómo fue el trabajo en estas jornadas: “Los primeros días fueron medio difíciles porque no pensábamos que iba a llover tanto. Aparte nos complica la zona de campo y de chacra. Uno ya tiene experiencia. El problema es que no llegamos a todos los lugares”. Además, contó que llevaron mercadería y ropa a algunas zonas afectadas junto al Ejército.Mirta Sosa, que ocupa un lugar como concejal dentro del departamento Gualeguay, habló acerca del trabajo de contención de los más pequeños: “Tratamos de generar un ambiente agradable. Hoy a la tarde vinieron maestras jardineras, de gimnasia y con juguetes”.Umma y Amadeo son dos hermanos que llegaron al centro de evacuados y dialogaron con Elonce sobre los juegos que han realizado, donde el fútbol ha sido uno de ellos. Todos se encontraban bien y agregaron que comieron milanesa con arroz.