“Vino de golpe el agua y todos estamos en situación de necesidad”, afirmó vecino

Sociedad Centro de Salud de Gualeguay realiza atenciones domiciliarias a vecinos

. Uno de esas zonas fue el barrio 17 de Octubre, dondedialogó con los vecinos para conocer la realidad por la que están pasando.Ceferino, uno de los vecinos gualeyos, acotó: “Acá mucho no nos afectamos. Los más afectados es el barrio Pancho Ramírez, para el lado del norte y los que están detrás nuestro”.”, indicó una persona.Otro vecino argumentó: “Acá me llegó a casi cinco centímetros del alumbrado de la puerta para abajo. Con un poco de arena lo pudimos frenar. Paró de llover, pero si seguía seguramente se iba a inundar todo”. También destacó que desde el municipio se encargaron de traer bolsones de arena, agua mineral y comida.Otro vecino acotó que otra zona del barrio 17 de octubre tiene todos los pozos y letrinas “con el agua contaminada”.Otra vecina calificó que la pasaron “mal” a las inundaciones y tuvieron que recurrir a bolsas de arena para evitar que siga lloviendo. Vive con sus cuatro hijos y su pareja. Admitió que muchos vecinos no quieren dejar su casa.”, expresó otro vecino.